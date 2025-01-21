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Olası Bir Yangın Durumunda Yapmamız Gereken Şeyler Nelerdir?

Olası Bir Yangın Durumunda Yapmamız Gereken Şeyler Nelerdir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 15:26

Yangınlar, hızla kontrol edilemez hale gelebilir ve hayati tehlike oluşturur. Doğru adımları bilmek, felaketten kurtulmanızı sağlar. Duman ve alevlerden korunmanın yollarını öğrenmek hayat kurtarır. Basit ama etkili yöntemler, güvenli bir çıkış sağlar. Yangın sırasında yapılması gerekenleri adım adım anlattık.

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İlk Olarak 112'yi Arayın

İlk Olarak 112'yi Arayın

Eğer çıkış yollarınız alev veya dumanla kapalıysa, bulunduğunuz odada kalın ve kapıyı kapatın. Pencereyi açarak havalandırma sağlayın ve dışarıdan fark edilmek için bir çarşaf veya parlak bir nesne asın. İtfaiyecilerin sizi daha kolay bulmasına yardımcı olur. Eğer odada bir telefon varsa, hemen itfaiyeyi arayıp bulunduğunuz yeri bildirin.

Güvenli Bir Şekilde Dışarı Çıkın

Güvenli Bir Şekilde Dışarı Çıkın
cdn.redcross.ca

Yangın sırasında en önemli hedefiniz, zehirli gazlara maruz kalmadan bulunduğunuz yerden uzaklaşmaktır. Zehirli gazlar, birkaç dakika içinde ölümcül hale gelebilir. Eğer yangın mutfakta başladıysa, tavayı yerinden hareket ettirmeden bir kapakla örtüp ateşi boğabilirsiniz.

Ancak bu sırada su kullanmayın ya da un gibi maddeleri yangının üzerine dökmeyin. Alevleri daha da büyütebilir. Panik yapmak yerine hızlı ve kontrollü hareket etmeye odaklanın.

Ancak bu sırada su kullanmayın ya da un gibi maddeleri yangının üzerine dökmeyin. Alevleri daha da büyütebilir. Panik yapmak yerine hızlı ve kontrollü hareket etmeye odaklanın.

Kapıdan Çıkmadan Önce Tehlikeyi Kontrol Edin

Kapıdan Çıkmadan Önce Tehlikeyi Kontrol Edin

Kapalı bir kapının arkasında sizi tehlike bekliyor olabilir. Kapıyı açmadan önce elinizin tersiyle kapının, kapı kolunun ve çerçevesinin sıcaklığını kontrol edin. Eğer kapı sıcaksa ya da çatlaklardan duman sızıyorsa, o kapıyı açmayın.

Bunun yerine alternatif bir çıkış yolu arayın. Eğer kapı soğuksa, yavaşça açarak duman veya alev olup olmadığını kontrol edin.

Bunun yerine alternatif bir çıkış yolu arayın. Eğer kapı soğuksa, yavaşça açarak duman veya alev olup olmadığını kontrol edin.
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Dumanla Dolmuş Bir Alanda Nasıl Hareket Edilir?

Dumanla Dolmuş Bir Alanda Nasıl Hareket Edilir?

Duman dolu bir ortamda nefes almak son derece tehlikelidir. Bu tür durumlarda yere yakın bir şekilde sürünerek çıkışa ulaşmaya çalışın. Zehirli gazlar genelde yukarıda birikirken, zemine yakın bölgelerde temiz hava bulabilirsiniz.

Kafanızın yerden 1-2 metre yukarıda olması, temiz hava soluma şansınızı artırır. Bu yöntem, yangın sırasında daha güvenli bir şekilde hareket etmenizi sağlar.

Kafanızın yerden 1-2 metre yukarıda olması, temiz hava soluma şansınızı artırır. Bu yöntem, yangın sırasında daha güvenli bir şekilde hareket etmenizi sağlar.

Yangın Bölgesinden Çıkınca Ne Yapmalısınız?

Yangın Bölgesinden Çıkınca Ne Yapmalısınız?

Yangın alanından bir kez çıktıktan sonra, kesinlikle geri dönmeyin. Eğer içeride birinin kaldığını düşünüyorsanız, bu bilgiyi itfaiyecilere verin. Onların müdahale etmesini bekleyin, çünkü yangın ortamı sizin için son derece tehlikeli olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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