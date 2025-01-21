Olası Bir Yangın Durumunda Yapmamız Gereken Şeyler Nelerdir?

Eğer çıkış yollarınız alev veya dumanla kapalıysa, bulunduğunuz odada kalın ve kapıyı kapatın. Pencereyi açarak havalandırma sağlayın ve dışarıdan fark edilmek için bir çarşaf veya parlak bir nesne asın. İtfaiyecilerin sizi daha kolay bulmasına yardımcı olur. Eğer odada bir telefon varsa, hemen itfaiyeyi arayıp bulunduğunuz yeri bildirin.