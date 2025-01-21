Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel Yangını Açıklaması: “Her Türlü Adım Atılacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel Yangını Açıklaması: “Her Türlü Adım Atılacak”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan ve birçok kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin 'Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Acımız büyük' dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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