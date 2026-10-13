Gıda Krizine Çare Olabilir: 20 Milyon Kişiyi Besleyen Dev Bitki Yalnızca Tek Bir Ülkede Yetişiyor
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Etiyopya'da 20 milyondan fazla insanı besleyen bir bitki, bilim insanlarına göre gıda krizine çözüm olabilir. Yerel halkın 'açlık karşıtı ağaç' dediği enset, ilk bakışta muzdan ayırt edilemiyor. Ama asıl değerli kısmı meyvesi değil, gövdesi ve toprak altındaki yumrusu.
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Muza benziyor ama meyvesi yenmiyor
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60 bitki bir aileyi 1 yıl doyuruyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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