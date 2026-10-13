Gıda Krizine Çare Olabilir: 20 Milyon Kişiyi Besleyen Dev Bitki Yalnızca Tek Bir Ülkede Yetişiyor

Enset, boyu 10 metreye kadar uzayabilen dev bir bitki. Muzgiller ailesinden geliyor ama odunsu bir gövdesi yok, yani aslında ağaç değil, otsu bir bitki. Takma adları da bunu anlatıyor: 'yalancı muz' ve 'steroidli muz'.

Meyvesi sert siyah tohumlarla dolu olduğu için yenmiyor. Bunun yerine sahte gövde ve yumru toprağa gömülüp 3 ay ile 2 yıl arasında fermente ediliyor. Ortaya 'kocho' denen, ekmeğe benzer bir besin çıkıyor.