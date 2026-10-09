Etiyopya’dan Yemen’e, İstanbul’dan Viyana’ya: Bir Fincan Kahvenin Büyük Yolculuğu

Kahvenin büyük yolculuğu, aynı zamanda medeniyetlerin birbirlerinden nasıl aldıklarının, aldıklarını nasıl değiştirdiklerinin ve sonunda nasıl kendilerine ait bir kültüre dönüştürdüklerinin hikâyesidir.

Her şey Etiyopya’da mı başladı?

Kahvenin keşfiyle ilgili en meşhur hikâye, Kaldi adındaki Etiyopyalı bir çobandan söz eder.

Rivayete göre Kaldi, keçilerinin kırmızı meyveleri yedikten sonra olağanüstü hareketlendiğini fark eder. Meyveleri yakındaki bir manastıra götürür; rahipler de bunlardan hazırladıkları içeceğin kendilerini gece boyunca uyanık tuttuğunu keşfeder.

Güzel bir hikâyedir.

Fakat tarihî bir belge değil, yüzyıllar sonra anlatılmaya başlanmış bir efsanedir.

Bildiğimiz daha sağlam gerçek şudur: Arabica kahvesinin yabani kökeni Etiyopya’dadır. Ancak kahve çekirdeğini düzenli biçimde yetiştirilen, kavrulan ve içilen bir ürüne dönüştüren kültür Kızıldeniz’in karşı kıyısında, Yemen’de gelişti.

Yani Etiyopya kahve ağacının doğduğu yerdi; Yemen ise kahvenin içecek olarak dünyaya açıldığı kapı oldu.