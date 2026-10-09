Etiyopya’dan Yemen’e, İstanbul’dan Viyana’ya: Bir Fincan Kahvenin Büyük Yolculuğu
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Kahve Osmanlı’ya nereden geldi, Türk kahvesine nasıl dönüştü ve Viyana’nın simgesi hâline nasıl geldi?
Viyana’da bir kahvehaneye oturduğunuzda önünüze yalnızca bir fincan gelmez.
Mermer masa, ahşap sandalye, yanında bir bardak su, askıdaki gazeteler, ağır hareket eden garsonlar ve kimsenin sizi masadan kaldırmak için acele etmediği bir zaman duygusu da o fincanın parçasıdır.
Fakat Viyana’nın dünyaya armağan ettiği bu kahvehane kültürünün hikâyesi Viyana’da başlamadı.
Hatta Avrupa’da bile başlamadı.
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Bir fincan kahvenin izini geriye doğru sürdüğümüzde önce İstanbul’a, oradan Yemen’e ve sonunda Etiyopya’nın yüksek yaylalarına ulaşırız.
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