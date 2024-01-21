Okul Yıllarında Korktuğumuz Matematikten Zevk Almanızı Sağlayacak En İyi Filmler
Okul Yıllarında Korktuğumuz Matematikten Zevk Almanızı Sağlayacak En İyi Filmler
Matematiğin büyülü dünyasına götüren en iyi filmleri sizin için seçtik. Kimi için zor bir dersken kimi içinse doğuştan gelen bir yetenek olan matematik, herkes için farklı anlamlar ifade ediyor. Ancak genel olarak matematiği sevmeyenlerin sayısının, sevenlerin sayısından daha çok olduğu da bir gerçek. Biz de sizin için matematik konulu en iyi filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Travelling Salesman, 2012
19. Infinity, 1996
18. The Lost World: Jurassic Park, 1997
17. Proof, 2005
16. 21, 2008
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15. Agora, 2009
14. Sneakers, 1992
13. X+Y, 2014
12. The Man Who Knew Infinity, 2015
11. Cube, 1997
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10. Pi, 1998
9. A Brief History of Time, 1991
8. Stand and Deliver, 1988
7. Moneyball, 2011
6. Gifted, 2017
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5. The Theory of Everything, 2014
4. Hidden Figures, 2016
3. The Imitation Game, 2014
2. A Beautiful Mind, 2001
1. Good Will Hunting, 1997
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