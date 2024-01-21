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Okul Yıllarında Korktuğumuz Matematikten Zevk Almanızı Sağlayacak En İyi Filmler

Okul Yıllarında Korktuğumuz Matematikten Zevk Almanızı Sağlayacak En İyi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:01

Matematiğin büyülü dünyasına götüren en iyi filmleri sizin için seçtik. Kimi için zor bir dersken kimi içinse doğuştan gelen bir yetenek olan matematik, herkes için farklı anlamlar ifade ediyor. Ancak genel olarak matematiği sevmeyenlerin sayısının, sevenlerin sayısından daha çok olduğu da bir gerçek. Biz de sizin için matematik konulu en iyi filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Travelling Salesman, 2012

20. Travelling Salesman, 2012

IMDb: 5.8 

Özet: Dört matematikçi bir araya gelir ve Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisiyle görüşürler. Bir süre tartıştıktan sonra grup, kime güvenecekleri ve çözümlerini kimin kontrol edeceği konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda hemfikir olur. Yetkili, algoritmadaki payları karşılığında onlara 10 milyon dolarlık bir ödül teklif eder ve endişelerini gidermeye çalışarak onları ikna eder. Dört kişiden yalnızca biri satışa karşı çıkar ve bunu yaparken de çözümün kendi payına düşen kısmıyla ilgili karanlık bir gerçeği açıklamak zorunda kalır. Ancak hükümete bir lisans imzalamadan önce, keşiflerinin etik sonuçlarıyla boğuşurlar.  

Oyuncular: Danny Barclay, Eric Bloom, David John Cole 

Yönetmen: Timothy Lanzone

19. Infinity, 1996

19. Infinity, 1996

IMDb: 6.1 

Özet: Matthew Broderick, Manhattan Projesi'ne katılan ve Challenger felaketi soruşturmasında önemli bir rol oynayan parlak fizikçi Richard Feynman hakkındaki bu biyografik filmle etkileyici bir ilk yönetmenlik denemesi yapıyor. 

Oyuncular: Matthew Broderick, Patricia Arquette, Jeffrey Force 

Yönetmen: Matthew Broderick

18. The Lost World: Jurassic Park, 1997

18. The Lost World: Jurassic Park, 1997

IMDb: 6.5 

Özet: Isa Sorna adı verilen bir adada bazı dinozorlar hayatta kalmıştır. Site B kod adlı dinozor üretim tesisinin yer aldığı bu adada çıkan kasırga sonucunda tesisler yıkılmış ve dinozorlar serbest kalmıştır. Aradan geçen dört yıl içinde dinozorlar büyümüş ve birer canavar haline gelmişlerdir. Dinozorların hala hayatta olduğunu öğrenen tesisin kurucusu Milyarder John Hammond, site B'deki ticari potansiyelin farkındadır. Hammond'ın amacı dinozorları doğal çevrelerinde koruyarak dört yıl önce kaybettiği itibarını geri kazanmaktır. 

Oyuncular: Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite 

Yönetmen: Steven Spielberg

17. Proof, 2005

17. Proof, 2005

IMDb: 6.7 

Özet: 27. yaşına adım adım yaklaşan Catherine’in bütün hayatı babasının yanı başında ve onun gölgesinde geçmiştir. Delilikle dahilik arasında gidip gelen profesör babası Robert’la yıllardır ayrılmamış olan genç kadının hayatı uzaktaki kız kardeşi Claire’in gelişiyle değişir.  

Oyuncular: Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Hope Davis 

Yönetmen: John Madden

16. 21, 2008

16. 21, 2008

IMDb: 6.8 

Özet: Ben Campbell okul masraflarını ödemek için paraya ihtiyacı olan ve yanıtı kartlarda arayan, zeki ama utangaç bir M. I. T. Massachusets Teknoloji Enstitüsü öğrencisidir. Okulun en yetenekli öğrencilerinin dahil olduğu ve her hafta sonu sahte kimliklerle Vegas’a giden yirmi bir oyununda durumu kendi lehine çevirmeyi bilen bir gruba alınır. Alışılmamış matematik profesörü ve istatistik konusunda dahi olan Micky Rosa’nın önderliğinde, şifreyi kırarlar. Kartları sayıp karmaşık bir işaret sistemi kullanan ekip, kumarhaneleri soyup soğana çevirebilecektir. Paranın, Vegas’a özgü yaşam tarzının ve hem akıllı hem seksi takım arkadaşı Jill Taylor’ın cazibesine kapılan Ben, sınırları zorlamaya başlar. Kart saymak yasadışı değilse de ortada çok yüksek miktarlar dönmektedir. Sadece sayıları çözmek değil, kumarhanenin korkutucu güvenlik görevlisi Cole Williams’ın da bir adım önünde olmak gerekmektedir. 

Oyuncular: Jim Sturgess, Kate Bosworth, Kevin Spacey 

Yönetmen: Robert Luketic

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15. Agora, 2009

15. Agora, 2009

IMDb: 7.1 

Özet: O, tarihin gördüğü en etkileyici ve ilgi çekici kadınlardan biriydi. Hem belinden aşağıya kadar uzanan sarı saçlarıyla göz kamaştıracak, nefes kesecek kadar güzel, hem de adını matematikçi, filozof ve astronom olarak tarihe yazdıracak kadar zeki bir kadın. Ve ne trajiktir ki ölümüyle bile unutulmayacak bir kadın. Üzerine çullanan onlarca erkeğin darbeleriyle son nefesini veren, cesedi sokaklarda sürüklenip, eti kemiklerinden midye kabukları yardımıyla ayrılan ama ne olursa olsun tarihin unutulmazları arasına giren bir kadın. Yani 45 yaşındayken bu dünyadan göçüp giden İskenderiyeli Hypatia.  

Oyuncular: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac 

Yönetmen: Alejandro Amenábar

14. Sneakers, 1992

14. Sneakers, 1992

IMDb: 7.1 

Özet: Bilgisayar uzmanı Martin Bishop aralarında eski bir CIA çalışanı, bir teknoloji uzmanı, genç bir dahi ve kör bir ses uzmanı olan bir ekibin başındadır. Bu ekip düzenli olarak şirketlerin güvenlik sistemlerini test etmek için kiralanan bir grup hackerdır. Ancak bir gün Bishop'un geçmişinden gelen bir devlet görevlisi ona şantaj yapar ve ekibi gizemli bir kara kutuyu çalmaya zorlar. 

Oyuncular: Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier 

Yönetmen: Phil Alden Robinson

13. X+Y, 2014

13. X+Y, 2014

IMDb: 7.1 

Özet: Etrafıyla iletişim kurmakta zorlanan Nathan, kendi küçük dünyasına çekilmiştir. Bütün tesellisini rakamların ve matematiğin dünyasında bulan Nathan, annesi Julie de dahil olmak üzere kendisine yakın herkesi kendinden uzaklaştırmaktadır. Sıra dışı matematik öğretmeni Humphreys’in de desteğiyle kendisini Tayvan’da yapılacak olan Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na İngiliz takımının bir parçası olarak hazırlanırken bulur. Nathan, bu süreçte büyümenin zorlukları ve aşkın tuhaflıklarıyla da karşılaşacaktır. X+Y bildiğimiz matematik filmlerinden oldukça farklı. Morgan Matthews gerçek bir olaydan esinlenerek ortaya çıkardığı bu duygusal hikayede karakterlerine mesafeli ve onları istismar etmeyen bir yaklaşım benimsiyor. Bu bakımdan film, detaylı ve incelikli arkaplanıyla dikkat çekiyor. 

Oyuncular: Asa Butterfield, Rafe Spall, Sally Hawkins 

Yönetmen: Morgan Matthews

12. The Man Who Knew Infinity, 2015

12. The Man Who Knew Infinity, 2015

IMDb: 7.2 

Özet: Madras'da fakir bir ailenin çocuğu olarak doğup büyümüş, iyi bir eğitim almamış Srinivasa Ramanujan, matematiğe büyük bir ilgi duymaktadır ve çalışmalarını Cambridge Üniversitesi'ne gönderir. Bu çalışmalardan çok etkilenen G.H. Hardy genç dahiyi üniversiteye davet eder. Tüm hayatını geçirdiği ülkeyi ve sevdiği kadını geride bırakarak İngiltere'ye gelen Ramanujan, hem hiç alışık olmadığı akademik dünyaya alışmaya, hem de 1. Dünya Savaşı'nı tüm ağırlığıyla hisseden ülkede yabancı düşmanlığıyla mücadele etmeye çalışacaktır. 

Oyuncular: Dev Patel, Jeremy Irons, Malcolm Sinclair 

Yönetmen: Matt Brown

11. Cube, 1997

11. Cube, 1997

IMDb: 7.2  

Özet: 6 kişi uyandıklarında kendilerini garip bir yerde bulurlar. Burası iç içe geçmiş küp şeklindeki odalardan oluşan bir hapishaneye benzemektedir. Dışarıya çıkmak için birlikte çaba sarf etmeleri ve ölümcül tuzaklardan kurtulmaları gerekir.   

Oyuncular: Nicole de Boer, Maurice Dean Wint, David Hewlett  

Yönetmen: Vincenzo Natali

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10. Pi, 1998

10. Pi, 1998
image.tmdb.org

IMDb: 7.3  

Özet: Bir matematik dehası olan Max, sorunlu bir kişiliğe sahiptir ve insan hayatının belki de en önemli buluşuna ulaşmak üzeredir. Son on yıl boyunca sayısal olarak tabiatın bir kodlanma sistemine sahip olduğunu keşfetmiş fakat bunu çözmeyi başaramamıştır. Her şey onu bir tek sonuca götürmektedir.   

Oyuncular: Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman  

Yönetmen: Darren Aronofsky

9. A Brief History of Time, 1991

9. A Brief History of Time, 1991

IMDb: 7.3 

Özet: Bu film, fizikçi Stephen Hawking'in kendisini hareketsiz ve bilgisayar kullanmadan konuşamaz hale getiren ALS hastalığıyla mücadele ederken yaşadıklarını anlatıyor. Hawking'in arkadaşları, ailesi, sınıf arkadaşları ve akranlarıyla sadece teorileri hakkında değil, adamın kendisi hakkında da röportajlar yapılıyor. 

Oyuncular: Stephen Hawking, Isobel Hawking, Janet Humphrey 

Yönetmen: Errol Morris

8. Stand and Deliver, 1988

8. Stand and Deliver, 1988

IMDb: 7.3 

Özet: Jaime Escalante, İspanyol mahallesindeki bir okulda matematik öğretmenidir. Öğrencilerinin potansiyeli olduğuna inanan Escalante, alışılmadık öğretim yöntemlerini benimseyerek çete üyelerini ve umutsuzları ülkenin en iyi cebir ve matematik öğrencilerine dönüştürmeye çalışır. 

Oyuncular: Edward James Olmos, Estelle Harris, Mark Phelan 

Yönetmen: Ramón Menéndez

7. Moneyball, 2011

7. Moneyball, 2011

IMDb: 7.6  

Özet: Bir zamanlar beyzbol yıldızı olma yolunda ilerleyen Billy Beane, sahadaki beklentileri karşılamakta başarısız olunca, azılı rekabete dayalı kişiliğiyle yöneticiliğe yönelmeye karar verir. Ancak Billy’nin yöneticiliğini yaptığı ve sezona hazırlanan Oakland takımı, yıldız oyuncularını büyük takımlara kaptırmıştır. Billy’nin tek seçeneği, takımını yeniden kurmaktır.  

OyuncularBrad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill  

Yönetmen: Bennett Miller

6. Gifted, 2017

6. Gifted, 2017

IMDb: 7.6 

Özet: Florida’nın merkezinde küçük bir kasabada yaşayan 7 yaşındaki Mary Adler, okulun ilk gününde yaşından beklenmedik bir matematik performansı gösterir. Üstün zekalı çocuklar için özel bir okuldan burs alır, ancak amcası Frank göndermek istemez. Mary’nin annesi aslında çok değerli bir matematikçidir ancak Mary henüz 6 aylıkken intihar etmiştir. O zamandan beri amcası Frank, Mary’nin vasisidir. Kız kardeşinin Mary’nin “normal” bir çocukluk yaşamasını istediğine inandığından, Mary’i bir devlet okuluna yazdırmakta kararlıdır. Ancak Mary’nin milyonda bir görülen bir matematiksel zekası olduğuna inanan Mary’nin büyükannesi aynı zamanda Frank’in de annesi olan Evelyn, Frank’ten Mary’nin velayetini almak için mücadele içine girecektir. 

Oyuncular: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan 

Yönetmen: Marc Webb

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5. The Theory of Everything, 2014

5. The Theory of Everything, 2014

IMDb: 7.7  

Özet: Film, modern bilim ve teknoloji tarihini değiştiren İngiliz fizikçi ve teorisyen Stephen Hawking'in hayatından bir kesiti ele alıyor. Odak noktası olarak Hawking'in 1965 ve 1991 yılları arasında evli kaldığı ilk eşi Jane Wilde ile olan ilişkini konu alan filmde, öğrencilik yıllarında başlayan ilişkilerine, birlikte bilim adına yaptıklarına ve ALS hastalığının teşhisiyle yaşadıkları sarsıntılara tanık olacağız.  

Oyuncular: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior  

Yönetmen: James Marsh

4. Hidden Figures, 2016

4. Hidden Figures, 2016

IMDb: 7.8 

Özet: Gizli Sayılar, yıldızları hedefleyerek ülkenin temellerini değiştiren parlak bir kadın grubunun inanılmaz, anlatılmamış, ancak gerçek hikayesini ortaya çıkarıyor. Film, NASA'daki siyah kadın matematikçilerden oluşan seçkin bir takımın, Sovyetler Birliği'ndeki Amerikalı rakiplerine karşı uzay yarışını kazanmasına yardımcı oldukları ve aynı zamanda, eşit haklara ve fırsatlara ilerlemeye yönelik arayışların hayati tarihini anlatıyor. 

Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe 

Yönetmen: Theodore Melfi

3. The Imitation Game, 2014

3. The Imitation Game, 2014

IMDb: 8.0 

Özet: 1952 kışında İngiliz yetkililer bir soygun ihbarını araştırmak üzere Alan Turing’in evine girerler. Ahlâksız davranış suçlamasıyla Turing’i gözaltına alırlar. Yetkililer, modern bilgisayarcılığın öncüsünü suçladıklarından habersizdir. Bilgin, dilbilimci, satranç şampiyonu ve istihbarat görevlilerinden oluşan bir grubun lideri olan Alan Turing’in, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın kırılamaz tabir edilen Enigma makinesinin şifrelerini kırdığı bilinmektedir. 

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode 

Yönetmen: Morten Tyldum

2. A Beautiful Mind, 2001

2. A Beautiful Mind, 2001

IMDb: 8.2  

Özet: John Forbes Nash kazandığı bir bursla Princeton Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlar. Bu süreçte parlak zekasını hissettiren ancak çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan dahi Nash, inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına kadar gelir ancak dahi adam zamanla şizofreni belirtileriyle mücadele etmeye başlar.  

Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly  

Yönetmen: Ron Howard

1. Good Will Hunting, 1997

1. Good Will Hunting, 1997

IMDb: 8.3    

Özet: Will, Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde temizlik işçisi olarak çalışmaktadır ancak aslında zekası ve matematik becerileri sayesinde üstün bir dahi olduğu ortaya çıkar. Enstitüde bir matematik profesörünün yazdığı zorlu bir problemi çözmesiyle birlikte Will'in hayatı değişir. Film, Will'in kendisini ve hayatını keşfetme yolculuğunu anlatırken onun etrafındaki insanların da hayatlarına dokunuyor. Filmin ana teması; kişisel gelişim, dostluk, aşk ve aile bağlarıdır.    

Oyuncular: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck    

Yönetmen: Gus Van Sant

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