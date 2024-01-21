Okul Yıllarında Korktuğumuz Matematikten Zevk Almanızı Sağlayacak En İyi Filmler

IMDb: 6.8

Özet: Ben Campbell okul masraflarını ödemek için paraya ihtiyacı olan ve yanıtı kartlarda arayan, zeki ama utangaç bir M. I. T. Massachusets Teknoloji Enstitüsü öğrencisidir. Okulun en yetenekli öğrencilerinin dahil olduğu ve her hafta sonu sahte kimliklerle Vegas’a giden yirmi bir oyununda durumu kendi lehine çevirmeyi bilen bir gruba alınır. Alışılmamış matematik profesörü ve istatistik konusunda dahi olan Micky Rosa’nın önderliğinde, şifreyi kırarlar. Kartları sayıp karmaşık bir işaret sistemi kullanan ekip, kumarhaneleri soyup soğana çevirebilecektir. Paranın, Vegas’a özgü yaşam tarzının ve hem akıllı hem seksi takım arkadaşı Jill Taylor’ın cazibesine kapılan Ben, sınırları zorlamaya başlar. Kart saymak yasadışı değilse de ortada çok yüksek miktarlar dönmektedir. Sadece sayıları çözmek değil, kumarhanenin korkutucu güvenlik görevlisi Cole Williams’ın da bir adım önünde olmak gerekmektedir.

Oyuncular: Jim Sturgess, Kate Bosworth, Kevin Spacey

Yönetmen: Robert Luketic