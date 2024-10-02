Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye Gönderme: "Söz Verilen İyi Oyuncuları Onlara İzlettirdik"
Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye Gönderme: "Söz Verilen İyi Oyuncuları Onlara İzlettirdik"
Süper Lig’de henüz 7’nci hafta tamamlanırken Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim başladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın “Galatasaray’ı kollayan yapı var” sözleri üzerine başlayan tartışmaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dahil oldu. Buruk, “Daha 10 gün önce Fenerbahçe taraftarlarına söz verilen en iyi oyuncuları sahalarında onlara izlettirdik” dedi.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenlenmiş ve “Galatasaray’ı kollayan yapı var” demişti.
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Fenerbahçe cephesinden gelen bu açıklamalar sonrasında ise Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Ilıcalı için “Survivo’cı” tanımlamasında bulunmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Avrupa Ligi’nde oynanacak Rigas Skola maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Acun Ilıcalı’ya cevap verdi.
Acun Ilıcalı ile dost olduklarını söyleyen Okan Buruk; “Fenerbahçe taraftarını da yine ayna şeklinde onları kandırmak da demiyim ama farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçı hatırlatan Buruk; “Biz Acun Ilıcalı ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın hakları için mücadele ediyoruz. Biz 10 gün önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. Çok önemli oyuncular seyrettirdik onlara. Fenerbahçe taraftarına verilen söz verilen “iyi oyuncuları” izlettirdik” dedi.
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