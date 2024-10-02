Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye Gönderme: "Söz Verilen İyi Oyuncuları Onlara İzlettirdik"

Süper Lig’de henüz 7’nci hafta tamamlanırken Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim başladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın “Galatasaray’ı kollayan yapı var” sözleri üzerine başlayan tartışmaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dahil oldu. Buruk, “Daha 10 gün önce Fenerbahçe taraftarlarına söz verilen en iyi oyuncuları sahalarında onlara izlettirdik” dedi.