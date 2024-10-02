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Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Maçı Yarıda Kaldı: Karşılaşma Yarın Oynanacak

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Maçı Yarıda Kaldı: Karşılaşma Yarın Oynanacak

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 20:43 Son Güncelleme: 02.10.2024 - 20:55

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa mücadelesi tribün olayları nedeniyle yarıda kaldı ve yarına ertelendi.

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Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan Kadınlar FIBA Süper Kupa mücadelesinin başlama saatiyle birlikte tribünlerde olay çıktı.

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan Kadınlar FIBA Süper Kupa mücadelesinin başlama saatiyle birlikte tribünlerde olay çıktı.

Karşılaşmanın hakemleri, mücadeleye ara verdi ve takımlarla birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.

Karşılaşmanın hakemleri, mücadeleye ara verdi ve takımlarla birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.

Mücadelenin salonda taraftarlar boşaltıldıktan sonra oynanacağı açıklanmıştı ancak sonrasında karar değişti.

Mücadelenin salonda taraftarlar boşaltıldıktan sonra oynanacağı açıklanmıştı ancak sonrasında karar değişti.

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması yarına ertelendi.

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması yarına ertelendi.

Saha olaylarından görüntüler 👇

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