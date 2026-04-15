Öğretmenler Eylemde mi? Eğitim-Bir-Sen Eylem Kararı Uzatıldı mı 16 Nisan?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 22:35

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan elim olaylar sonrasında sendikalar eylem kararı aldı. İlk olarak Şanlıurfa'da yaşanan olayın ardından eylem kararı alınmıştı. Sendikaların, Kahramanmaraş'taki saldırının ardından alacakları karar ise merak konusu olmuştu.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği, okulların tatil olup olmadığı merak konusu olurken sendikalar aldıkları kararları açıkladı.

Peki Eğitim-Bir-Sen eylem uzatıldı mı? 16 Nisan-17 Nisan'da öğretmenler eylemde mi?

Eğitim-Bir-Sen Eylem Kararı Uzatıldı mı 16-17 Nisan?

Şanlıurfa'da meydana gelen korkunç olayın ardından sendikalar eylem kararı almıştı. 15 Nisan Çarşamba günü pek çok öğretmen iş bırakma eylemi düzenledi. Fakat 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta benzer korkunç bir olay daha yaşandı. İkinci okul saldırısının ardından sendikaların kararı merak konusu olmuştu. Öğretmen ve öğrenciler 'Türkiye genelinde okullar tatil mi? Öğretmenlerin eylem kararı uzatıldı mı?' diye araştırırken sendikalardan açıklama geldi.

Eğitim-Bir-Sen eylem kararını 16-17 Nisan'ı da kapsayacak şekilde uzattığını açıkladı: 

'Türkiye geneli iş bırakma eylemimizi 16-17 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde iki gün daha uzatıyoruz.'

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklama;

'ÇOCUKLARIMIZA OKULLARIMIZA MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN İŞ BIRAKMA KARARIMIZI İKİ GÜN UZATTIK

Siverek’te dün yaşanan şiddetin şokunu yaşarken bugün Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’na yapılan silahlı baskında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizin acısıyla Türkiye’de tüm yürekler kavruldu.

Okullarımızda giderek tırmanan şiddet sarmalını protesto etmek ve eğitim kurumlarımızın “güvenli alanlar” haline getirilmesi için her türlü çalışmanın ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmek amacıyla daha önce ilan ettiğimiz Türkiye geneli iş bırakma eylemimizi 16-17 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde iki gün daha uzatıyoruz.

Tüm teşkilatlarımızla birlikte 17 Nisan Cuma günü, bütün illerimizde eğitim kurumlarına saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacak, aynı gün geniş katılımlı basın açıklamaları düzenleyeceğiz.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
