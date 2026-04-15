Öğretmenler Eylemde mi? Eğitim-Bir-Sen Eylem Kararı Uzatıldı mı 16 Nisan?

Şanlıurfa'da meydana gelen korkunç olayın ardından sendikalar eylem kararı almıştı. 15 Nisan Çarşamba günü pek çok öğretmen iş bırakma eylemi düzenledi. Fakat 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta benzer korkunç bir olay daha yaşandı. İkinci okul saldırısının ardından sendikaların kararı merak konusu olmuştu. Öğretmen ve öğrenciler 'Türkiye genelinde okullar tatil mi? Öğretmenlerin eylem kararı uzatıldı mı?' diye araştırırken sendikalardan açıklama geldi.

Eğitim-Bir-Sen eylem kararını 16-17 Nisan'ı da kapsayacak şekilde uzattığını açıkladı:

'Türkiye geneli iş bırakma eylemimizi 16-17 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde iki gün daha uzatıyoruz.'

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklama;

'ÇOCUKLARIMIZA OKULLARIMIZA MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN İŞ BIRAKMA KARARIMIZI İKİ GÜN UZATTIK

Siverek’te dün yaşanan şiddetin şokunu yaşarken bugün Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’na yapılan silahlı baskında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizin acısıyla Türkiye’de tüm yürekler kavruldu.

Okullarımızda giderek tırmanan şiddet sarmalını protesto etmek ve eğitim kurumlarımızın “güvenli alanlar” haline getirilmesi için her türlü çalışmanın ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmek amacıyla daha önce ilan ettiğimiz Türkiye geneli iş bırakma eylemimizi 16-17 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde iki gün daha uzatıyoruz.

Tüm teşkilatlarımızla birlikte 17 Nisan Cuma günü, bütün illerimizde eğitim kurumlarına saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacak, aynı gün geniş katılımlı basın açıklamaları düzenleyeceğiz.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.'