Yarın Okul Var mı? 16 Nisan İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'da Okullar Var mı?

14 Nisan Salı günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından birçok eğitim sendikası iş bırakma kararı almıştı. Bu nedenle 15 Nisan Çarşamba günü birçok öğrenci okula gitmedi.

15 Nisan Çarşamba günü ise Kahramanmaraş'ta Türkiye’yi yasa boğan benzer bir olay gerçekleşti. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Türkiye genelinde sendikaların alacağı karar merak konusu oldu.

Saldırının meydana geldiği Kahramanmaraş'ta okullarda eğitim ve öğretime iki gün ara verildi.

Henüz diğer şehirlere dair resmi bir açıklama gelmedi.