Öğrencilerinin Seçtiği Mesleğe Göre Yapay Zekayla Görsel Hazırlayan Öğretmen Gündem Oldu

Kazakistan’da bir öğretmen, öğrencilerinin gelecekte ne olmak istediğini öğrenerek onların yapay zeka görselini oluşturdu. Görselleri gören öğrencilerin, öğretmenlere sevgi dolu bakışı izleyenleri duygulandırdı.
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Öğrencilerinin seçtiği mesleğe göre yapay zekadan görsel oluşturan öğretmenin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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Yapay zeka ile hazırlanan görselleri alan öğrencilerin, öğretmenlerine sevgi dolu bakışı sosyal medyada gündem olurken, öğrencilerinin hayal dünyasını genişleten öğretmene ise övgü yağdı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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