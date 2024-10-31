Görüş Bildir
Haberler
Video
Öğrencilerinin Seçtiği Mesleğe Göre Yapay Zekayla Görsel Hazırlayan Öğretmen Gündem Oldu

Öğrencilerinin Seçtiği Mesleğe Göre Yapay Zekayla Görsel Hazırlayan Öğretmen Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
31.10.2024 - 17:31

İçerik Devam Ediyor

Kazakistan’da bir öğretmen, öğrencilerinin gelecekte ne olmak istediğini öğrenerek onların yapay zeka görselini oluşturdu. Görselleri gören öğrencilerin, öğretmenlere sevgi dolu bakışı izleyenleri duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Öğrencilerinin seçtiği mesleğe göre yapay zekadan görsel oluşturan öğretmenin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Öğrencilerinin seçtiği mesleğe göre yapay zekadan görsel oluşturan öğretmenin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Yapay zeka ile hazırlanan görselleri alan öğrencilerin, öğretmenlerine sevgi dolu bakışı sosyal medyada gündem olurken, öğrencilerinin hayal dünyasını genişleten öğretmene ise övgü yağdı.

Yapay zeka ile hazırlanan görselleri alan öğrencilerin, öğretmenlerine sevgi dolu bakışı sosyal medyada gündem olurken, öğrencilerinin hayal dünyasını genişleten öğretmene ise övgü yağdı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın