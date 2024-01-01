O Ses Türkiye Yılbaşı Birincisinden İbo Show'daki Filtreye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
O Ses Türkiye Yılbaşı Birincisinden İbo Show'daki Filtreye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Ocak Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu yıl yine birbirinden eğlenceli anlar dikkat çekiyor. Bu yılın jüri kadrosunda yer alan Ebru Gündeş'in eski aşkı Kerem Alışık ile yeniden bir araya gelmesi ise programın en ilginç anlarından biri oldu.
Sesiyle herkesi adeta büyüleyen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında son yıllarda olduğu gibi yeniden jüri koltuğunda oturuyor. Oyuncu Özgü Kaya'nın Ebru Gündeş'e ait "Dön Ne Olur" şarkısını seslendirmesi stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına yol açtı.
İbo Show'un yılbaşı özel programında yeni yılı evlerinde karşılayanlar için adeta ünlü akını var. Programda yapılan filtrenin ayarı kaçınca izleyici kahkahaya boğuldu.
Yılbaşı akşamlarının en çok izlenen programı O Ses Türkiye, 2023'e veda ederken de yine çok eğlendirdi. Enis Arıkan'ın hazırladığı sahne şovu izleyiciyi kırıp geçirirken kesinlikle ayrı bir ödülü hak ettiği düşünüldü.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu yıl yine birbirinden eğlenceli anlar dikkat çekiyor. Bu yılın jüri kadrosunda yer alan Meryem Uzerli'nin uzun zaman sonra ekranlara geri dönmesi hayranlarını coşturdu. Uzerli'nin jüriliği yorum yağmuruna tutuldu!
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Ünlü müzisyen, yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini duyurdu! Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak yeni projesi için bir hayli heyecanlı olan Kırmızıgül, "Yıllar sonra sahneye çıktım ve bundan mutluyum" diyerek artık sahneleri bırakmayacağını da ifade etti. Görünen o ki 2024 yılında Mahsun Kırmızıgül'ü hem yönetmen koltuğunda hem de sahnelerde göreceğiz.
Son yıllarda yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programı bu yıl da milyonları ekrana kilitledi. TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan programda birbirinden ünlü isimlerin sahne şovları ve jüriler arasındaki diyaloglar ekran başındaki izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Çok konuşulan sahne performanslarının kazanını ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının kazanını kim oldu?
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