NOW’ın İddialı Dizisinden Beklenmedik Final Kararı!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
NOW bu sezon birbirinden iddialı yapımları seyirci karşısına çıkardı. Kimileri yayın hayatına tam gaz devam ederken kimileri ise erken finallerle ekrana veda etti. Bugün de bir dizi için daha erken final kararı alındığı açıklandı. Kadrosunda başarılı oyuncuları buluşturan dizi için yolun sonu geldi. İşte detaylar…

Henüz yeni başlayan Doktor Başka Hayatta için final kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolleri paylaştığı dizi için reytinglerin yeterli olmadığını bu sebeple final kararı verildiğini açıkladı.

Dizinin senaristleri ve yönetmeni değişmişti.

Pazar günleri yayınlanan Doktor Başka Hayatta’nın reytinglerinin yükselebilmesi için denemeler yapılmıştı, ancak görünen o ki senarist ve yönetmen değişikliği de beklentiyi karşılamadı. 

Dizi dün akşam yayınlanan 6. bölüm reytingleriyle Total’de 8., AB ve ABC1 kategorilerinde de 4. olmuştu. Reytingler netleşince final kararı verildi. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre final bölümü de çekilmeyecek ve dün yayınlanan bölüm son bölümü sayılacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
