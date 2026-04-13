Eylül Lize Kandemir’in Yeni Dizisinin Kanalı ve Hikayesi Ortaya Çıktı!

Orijinal hikaye, güzelliğini kullanarak zengin bir hayat kurmaya çalışan Rubi Perez’in yaşamını anlatıyordu. Bu karakterin hırsı ve kurduğu ilişkiler dikkat çekiyordu. Projenin temelinde aşk, çıkar ve sınıf atlama temaları yer alıyordu.

Türkiye uyarlamasında ana karakter Hülya olarak karşımıza çıkacak. Hülya, maddi olarak zorluklar içinde yaşayan bir genç kadın olarak hikayede öne çıkacak. Üniversiteye başladığında Neslihan ile tanışacak ve Neslihan, varlıklı bir ailenin üyesi olarak öne çıkacak. Hülya, onunla yakınlaşmak için kendisi hakkında farklı bir kimlik oluşturacak ve bu durum da hikayenin ilerleyen bölümlerinde önemli sonuçlar doğuracak. Hülya’nın attığı adımlar, olayların yönünü belirleyecek. Dizinin Star TV ile görüşme aşamasında olduğu da detaylar arasında.