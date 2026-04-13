Eylül Lize Kandemir’in Yeni Dizisinin Kanalı ve Hikayesi Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.04.2026 - 10:44

Masumiyet Müzesi dizisiyle birlikte kısa sürede yıldızı parlayan Eylül Lize Kandemir’in yeni projesinin ne olacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncunun proje anlaşması yaptığı ortaya çıkmış ancak detaylar netleşmemişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye dair detayları paylaştı. Gelin birlikte bakalım…

Eylül Lize Kandemir’in başrolünde yer aldığı Başkalarının Hayatı dizisinin uyarlama bir proje olduğu kesinleşti.

Yapımın çıkış noktası Meksika yapımı Rubi dizisi olarak açıklandı. Ay Yapım tarafından hazırlanan proje, yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturulacak. Dizinin yönetmenliğini Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryo ise Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından Türkiye’ye uyarlanıyor. Eylül Lize Kandemir, Masumiyet Müzesi dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle tanınmıştı. Yeni dizide ise farklı bir karakterle ekranlara gelecek.

Rubi dizisinin 2004 yılında yayınlanan versiyonunda Barbara Mori başrolde yer alıyordu.

Orijinal hikaye, güzelliğini kullanarak zengin bir hayat kurmaya çalışan Rubi Perez’in yaşamını anlatıyordu. Bu karakterin hırsı ve kurduğu ilişkiler dikkat çekiyordu. Projenin temelinde aşk, çıkar ve sınıf atlama temaları yer alıyordu. 

Türkiye uyarlamasında ana karakter Hülya olarak karşımıza çıkacak. Hülya, maddi olarak zorluklar içinde yaşayan bir genç kadın olarak hikayede öne çıkacak. Üniversiteye başladığında Neslihan ile tanışacak ve Neslihan, varlıklı bir ailenin üyesi olarak öne çıkacak. Hülya, onunla yakınlaşmak için kendisi hakkında farklı bir kimlik oluşturacak ve bu durum da hikayenin ilerleyen bölümlerinde önemli sonuçlar doğuracak. Hülya’nın attığı adımlar, olayların yönünü belirleyecek. Dizinin Star TV ile görüşme aşamasında olduğu da detaylar arasında.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
