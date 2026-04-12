Dört Dizi 10+ Reyting Aldı: Haftanın Birincisi Yine El Değiştirdi!

Merve Ersoy - TV Editörü
Haftanın en çok izlenen kanalı bir kez daha el değiştirdi. Toplam reytinglerde artış görülürken 4 dizi birden bu hafta 10 reytingi geçmeyi başardı. Reyting uzmanı haftanın reytingleriyle ilgili açıklama yaptı.

Son iki haftadır zirveyi TV8'e kaptıran TRT 1, Kanal D'yi de geride bırakarak bu haftanın en çok izlenen kanalı oldu.

Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Gönül Dağı, Mehmed Fetihler Sultanı gibi dizilerin yayınlandığı TRT 1, sezon başından bu yana süren Kanal D'yle rekabetine devam ediyor. Geçtiğimiz iki hafta milli maçlar sebebiyle zirveyi kapan TV8, bu hafta zirveyi eski sahiplerine geri verdi.

Taşacak Bu Deniz, haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Reyting uzmanı bu haftayı, 'Geç gelen bahar, geçen sezonun aksine bu dönemde dizi reytinglerinde artış görülmesini sağlıyor. Ancak önümüzdeki hafta beklenen sıcak hava artışıyla birlikte düşüşler yaşanabilir. Şu an dört dizi çift haneli reyting seviyesinin üzerinde.' diyerek açıkladı.

Reyting uzmanı ayrıca, 'Geçen hafta cumartesi olduğu gibi pazar gününde de derbi (FB-BJK) dizileri olumsuz etkiledi. Other'ı 4 puan yukarı taşıyan maç, son dakika golüyle birlikte çıkışta da seyircinin spor kanallarında kalmasına neden oldu. Bu nedenle other 2,33p artıp günün üç dizisinde de düşüş gözlenirken, yeni ana kanal içinde kalmaya adayı Kim Milyoner Olmak İster? artış kaydetti. Pazartesi gününün yeni dizisi Delikanlı, ilk bölümünde 3,66 reytingle yedinci sıradan açılış yaptı. Dizinin ilk PT1 tekrarı 1,82 (%49), ikinci tekrarı 1,18 (üçüncü) tekrarı ise 1,31 reytinge ulaştı. Günün lider dizisi Uzak Şehir ise 57. bölümde 1,38 puan düşerek 1,11 seviyelere gerilese de zirvedeki yerini korudu. Geçen hafta maç nedeniyle ara veren A.B.İ. ve Kıskanmak, benzer şekilde yaklaşık 0,25 puanlık düşüşlerle ekrana döndü. Mehmed: Fetihler Sultanı ise Çiçek Hatun'un Mehmed'in kollarında vefatı sonrası güçlenen intikam hikayesinin etkisiyle iki hafta öncesine göre yaklaşık bir puan artarak son beş bölümünün en yüksek seviyesine ulaştı. Star TV'nin perşembe dizisi Sevdiğim Sensin, yükselişini sürdürerek 10,19 reytingle zirvedeki yerini korudu ve böylece bu sezon 10 barajını aşan altıncı dizi oldu. Günün diğer dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda ise hafif bir artış gözlendi. Cuma gününde Kızılcık Şerbeti, 'eve düşen yıldırım (bu çocuğun annesi kim?)' merkezli bölümüyle 2 puan artarak 8,23 reytingle sezon zirvesine ulaştı. Günün lider dizisi Taşacak Bu Deniz ise düşüşe rağmen 14,91 reytingle zirvedeki yerini korudu.' açıklamasını yaptı.

Bu hafta 10 reytingi geçen diziler Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Yeraltı ve Sevdiğim Sensin oldu.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
