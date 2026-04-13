Cemiyetin Ünlü İsmi Yeni Dizi Çirkin’e Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.04.2026 - 09:04

Çirkin dizisi, yeni bölümü öncesi kadrosuna katılan bir isimle yeniden gündeme geldi. Pazar akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan dizi, hikayesini genişletmeye devam ediyor. Bu kez izleyicinin karşısına yeni bir karakterle çıkmaya hazırlanıyor. Yeni karakterin dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Cemiyet hayatı ve televizyon dünyasından tanınan Merva Ulusoy Bilginer, Çirkin dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Spiker kimliğiyle de bilinen Ulusoy, dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Pazar akşamları yayınlanan yapım, her bölümde hikayesini genişletmeye devam ediyor. Ulusoy’un katılımı da bu sürecin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Oyuncu, dizide Ebru Şifacı karakterine hayat verecek. Bu karakterin hikayeye nasıl bir etki yapacağı merak konusu. Ebru Şifacı’nın oğlu Ateş karakteri de hikayede olacak. Ateş’e genç oyuncu Enes Has hayat verecek.

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrolü paylaştığı dizi kısa sürede popüler oldu.

Star TV’de yayınlanan dizi henüz ilk bölümleriyle yayınlanıyor olsa da reytinglerde başarılı çıkışlar yaparak kendini kanıtladı. Geçtiğimiz akşam da yeni bölümüyle ekrandaydı. Sezonun sevilen işlerinden olacağı şimdiden belli.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
