Nissan Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi, merakla beklenen fiyat listesini yayımladı. Markanın son dönemlerde büyük beğeni toplayan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail modellerinin Temmuz kampanyaları dikkat çekti. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın 2024 Temmuz ayı güncel fiyat listesi...