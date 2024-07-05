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Nissan Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

etiket Nissan Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 19:33

Japon otomobil üreticisi, merakla beklenen fiyat listesini yayımladı. Markanın son dönemlerde büyük beğeni toplayan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail modellerinin Temmuz kampanyaları dikkat çekti. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın 2024 Temmuz ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Nissan Fiyat Listesi

Nissan Fiyat Listesi

Nissan'ın tercih edilen modellerinden Qashqai'nin makyajlı yeni modellerini bu ay 1.799.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Marka tarafından tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Nissan Juke Fiyat Listesi Temmuz 2024

Nissan Juke Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna 1.529.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.639.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 1.729.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 1.729.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 1.819.900 TL

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Temmuz 2024

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.899.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 2.099.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD 2.179.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 2.239.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD 2.319.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 2.259.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD 2.339.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.359.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD 2.439.900 TL

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Temmuz 2024

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • e-POWER Skypack 2.319.900 TL

  • e-POWER N-Design 2.459.900 TL

  • e-POWER Platinum 2.479.900 TL

  • e-POWER Platinum Premium 2.579.900 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Temmuz 2024

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum 2.420.000 TL 

  • 1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.620.000 TL

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