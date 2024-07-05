Nissan Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Nissan Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil üreticisi, merakla beklenen fiyat listesini yayımladı. Markanın son dönemlerde büyük beğeni toplayan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail modellerinin Temmuz kampanyaları dikkat çekti. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?
İşte, Nissan'ın 2024 Temmuz ayı güncel fiyat listesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nissan Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın