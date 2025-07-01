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Nicolo Zaniolo ve Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a Bu Kez de Vergi Şoku

Nicolo Zaniolo ve Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a Bu Kez de Vergi Şoku

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 12:40

Galatasaray’ın devre arasında yollarını ayırdığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile geçtiğimiz sezonu İtalya’da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo'nun adları bu kez vergi borçlarıyla gündeme geldi.

Milliyet’in haberine göre, İstanbul Defterdarlığı, Küçükçekmece Vergi Dairesi’ne kayıtlı olan iki futbolcunun, adreslerinde bulunamamaları nedeniyle haklarında ilan yoluyla tebligat yaptı.

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Sorun olmaya devam ediyorlar.

Sorun olmaya devam ediyorlar.

Galatasaray'ın verimden çok problemleriyle karşılaştığı iki yıldız oyuncu ile bağları bir türlü tamamen kopamadı. Ziyech ve Zaniolo hem ekonomik olarak hem de takım için dengelerde sarı kırmızılılara problem yarattı.

Bu kez de vergi dairesiyle problem yaşadılar.

Bu kez de vergi dairesiyle problem yaşadılar.

Milliyet’in haberine göre, İstanbul Defterdarlığı Küçükçekmece Vergi Dairesi’ne kayıtlı iki futbolcu, adreslerinde bulunamadığı için ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verildi. Resmi ilan platformları ve dört farklı medya organında yayımlanan duyurularda, Ziyech ve Zaniolo’nun bir ay içinde vergi dairesine başvurmadıkları takdirde bu ilanların resmi tebligat olarak kabul edileceği ifade edildi.

Toplam borç 38 milyon TL

Toplam borç 38 milyon TL

28 Haziran tarihli ilanda, Hakim Ziyech’in 2024 yılına ait 21 milyon 196 bin 585 TL vergi borcu ile 2 milyon 480 bin 112 TL gecikme zammı olduğu ve toplam borcunun 23 milyon 676 bin 697 TL’ye ulaştığı ifade edildi. Öte yandan Zaniolo’nun da aynı döneme ait 12 milyon 632 bin 660 TL vergi borcu ile 1 milyon 478 bin 21 TL gecikme zammı olduğu ve toplamda 14 milyon 110 bin 682 TL borçlu olduğu kaydedildi.

Galatasaray ödeyecek.

Galatasaray ödeyecek.

Galatasaray cephesi ise, bu konuda bir açıklama yaparak futbolcuların sözleşmelerinin net maaş esasına göre düzenlendiğini, bu nedenle vergi yükümlülüğünün kulübe ait olduğunu ve ilgili borçların Sportif AŞ tarafından karşılanacağını bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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