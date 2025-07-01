Nicolo Zaniolo ve Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a Bu Kez de Vergi Şoku
Galatasaray’ın devre arasında yollarını ayırdığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile geçtiğimiz sezonu İtalya’da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo'nun adları bu kez vergi borçlarıyla gündeme geldi.
Milliyet’in haberine göre, İstanbul Defterdarlığı, Küçükçekmece Vergi Dairesi’ne kayıtlı olan iki futbolcunun, adreslerinde bulunamamaları nedeniyle haklarında ilan yoluyla tebligat yaptı.
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Sorun olmaya devam ediyorlar.
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Bu kez de vergi dairesiyle problem yaşadılar.
Toplam borç 38 milyon TL
Galatasaray ödeyecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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