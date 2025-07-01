Nicolo Zaniolo ve Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a Bu Kez de Vergi Şoku

28 Haziran tarihli ilanda, Hakim Ziyech’in 2024 yılına ait 21 milyon 196 bin 585 TL vergi borcu ile 2 milyon 480 bin 112 TL gecikme zammı olduğu ve toplam borcunun 23 milyon 676 bin 697 TL’ye ulaştığı ifade edildi. Öte yandan Zaniolo’nun da aynı döneme ait 12 milyon 632 bin 660 TL vergi borcu ile 1 milyon 478 bin 21 TL gecikme zammı olduğu ve toplamda 14 milyon 110 bin 682 TL borçlu olduğu kaydedildi.