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Beşiktaş Görüşmeleri Noktaladı, Tammy Abraham Transferini Açıkladı

Beşiktaş Görüşmeleri Noktaladı, Tammy Abraham Transferini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 10:42

Beşiktaş, bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Tammy Abraham konusunda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, İngiliz golcü ve kulübüyle görüştüğünü KAP'a bildirdi. 

Abraham’ın bugün saat 18.00’de İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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Beşiktaş golcüsünü buldu.

Beşiktaş golcüsünü buldu.

Bir süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile görüşmelerin başlandığını duyurdu. 

Tammy Abraham bugün 18.00'de İstanbul'a inecek.

"Merhaba Kara Kartallar, sizin için geliyorum! Görüşmek üzere!"

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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