Beşiktaş Görüşmeleri Noktaladı, Tammy Abraham Transferini Açıkladı

Beşiktaş, bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Tammy Abraham konusunda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, İngiliz golcü ve kulübüyle görüştüğünü KAP'a bildirdi.

Abraham’ın bugün saat 18.00’de İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.