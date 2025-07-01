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Fenerbahçe Beko'dan NBA'e Transfer: Nigel Hayes-Davis Gidiyor

Fenerbahçe Beko'dan NBA'e Transfer: Nigel Hayes-Davis Gidiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 11:12

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis’in geleceği netleşti. Yıldız oyuncu, NBA’e transfer olarak sarı-lacivertli kulübe gelir kazandıracak. Hayes-Davis’in sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi devreye girdi. Fenerbahçe, bu ayrılıktan bonservis geliri elde edecek.

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Yıldız oyuncudan taraftarları üzecek haber geldi.

Yıldız oyuncudan taraftarları üzecek haber geldi.

Bu sezon kazanılan üç kupada da önemli katkıları olan Nigel Hayes-Davis'in geleceği belirsizdi. NBA takımlarına gitme ihtimali olan oyuncu kararını verdi ve çıkış maddesini kullanarak Amerika'ya gidiyor.

Phoenix Suns ile anlaştı.

Phoenix Suns ile anlaştı.

Fenerbahçe Beko formasıyla bu sezon EuroLeague’de unutulmaz bir performansa imza atan Nigel Hayes-Davis, NBA'e dönüş yapıyor. ESPN’in haberine göre, 2025 EuroLeague Finalleri MVP’si olan yıldız isim, Phoenix Suns ile tam garantili 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu transferle birlikte Fenerbahçe Beko, oyuncunun kontratında yer alan özel madde sayesinde 750 bin dolarlık gelir elde edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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