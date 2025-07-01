Fenerbahçe Beko'dan NBA'e Transfer: Nigel Hayes-Davis Gidiyor
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis’in geleceği netleşti. Yıldız oyuncu, NBA’e transfer olarak sarı-lacivertli kulübe gelir kazandıracak. Hayes-Davis’in sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi devreye girdi. Fenerbahçe, bu ayrılıktan bonservis geliri elde edecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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