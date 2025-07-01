Fenerbahçe Beko'dan NBA'e Transfer: Nigel Hayes-Davis Gidiyor

Fenerbahçe Beko formasıyla bu sezon EuroLeague’de unutulmaz bir performansa imza atan Nigel Hayes-Davis, NBA'e dönüş yapıyor. ESPN’in haberine göre, 2025 EuroLeague Finalleri MVP’si olan yıldız isim, Phoenix Suns ile tam garantili 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu transferle birlikte Fenerbahçe Beko, oyuncunun kontratında yer alan özel madde sayesinde 750 bin dolarlık gelir elde edecek.