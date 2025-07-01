Bayern Münih, Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Leroy Sane'ye Veda Etti

Leroy Sane de yönetim ve takım arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmada 'Bu beş yıl için minnettarım. Gerçekten heyecan verici bir dönemdi ve birlikte çok şey başardık. Turnuvanın geri kalanında hepinize başarılar diliyorum; umarım kupayı eve getirebilirsiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim' dedi.