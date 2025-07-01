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Bayern Münih, Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Leroy Sane'ye Veda Etti

Bayern Münih, Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Leroy Sane'ye Veda Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 11:51

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Leroy Sane ile anlaşmaya vardı. Ancak oyuncu, mevcut kontratı gereği Bayern Münih’in ABD kampında yer aldı ve Kulüpler Dünya Kupası maçlarına çıktı. Sözleşme süresinin dolmasının ardından Alman kulübü, Sane’ye resmi olarak duygusal bir şekilde veda etti.

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Leroy Sane nihayet Bayern'den koptu.

Leroy Sane nihayet Bayern'den koptu.

Galatasaray'la sözleşme imzalayan ancak kontratı 30 Haziran'a kadar sürdüğü için Bayern ile ABD kampına katılan Sane'nin sözleşmesi dün itibariyle sona erdi ve kulüple vedalaştı.

Takım yemeğinde veda etti.

Takım yemeğinde veda etti.

Leroy Sane, takımın yediği akşam yemeğinde yaptığı konuşma ile veda etti. Yönetim kurulu üyesi Eberl, 'Beş yılda bu kulüp için harika şeyler başardınız' derken, Sportif Direktör Freund da 'Teşekkürler, Leroy!' sözcüklerinin yer aldığı bir fotoğraf kolajı hediye etti.

"Minnettarım"

"Minnettarım"

Leroy Sane de yönetim ve takım arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmada 'Bu beş yıl için minnettarım. Gerçekten heyecan verici bir dönemdi ve birlikte çok şey başardık. Turnuvanın geri kalanında hepinize başarılar diliyorum; umarım kupayı eve getirebilirsiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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