Bayern Münih, Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Leroy Sane'ye Veda Etti
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Leroy Sane ile anlaşmaya vardı. Ancak oyuncu, mevcut kontratı gereği Bayern Münih’in ABD kampında yer aldı ve Kulüpler Dünya Kupası maçlarına çıktı. Sözleşme süresinin dolmasının ardından Alman kulübü, Sane’ye resmi olarak duygusal bir şekilde veda etti.
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Leroy Sane nihayet Bayern'den koptu.
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Takım yemeğinde veda etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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