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Nicolas Maduro'dan Aylar Sonra Yeni Fotoğraflar Geldi: "Dimdik Ayaktayız"

Nicolas Maduro'dan Aylar Sonra Yeni Fotoğraflar Geldi: "Dimdik Ayaktayız"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 18:45
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ABD’nin Venezuela’da gerçekleştirdiği operasyonun ardından yakalanarak New York’a götürülen Nicolas Maduro’nun aylar sonra çekilen yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Maduro’nun kendi X hesabından yayımlanan fotoğraflarda cezaevinde gri eşofmanlarla görüntülendiği görüldü. Maduro paylaşımında, “Dimdik ayaktayız” ve “Venezuela yeniden doğacak” ifadelerine yer verdi.

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Ülkesinden kaçırılarak ABD'ye götürülmüştü.

Ülkesinden kaçırılarak ABD'ye götürülmüştü.

Maduro ile eşi Cilia Flores, 3 Ocak’ta Karakas’ta gerçekleştirilen ABD operasyonu sırasında kaçırılarak New York’a götürülmüştü.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen çiftin yargılanmasına 1 Haziran 2027’de başlanması planlanıyor. Maduro hakkında narko-terörizm amacıyla komplo kurmak ve ABD’ye kokain sokmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere dört ayrı suçlama bulunuyor.

"Dimdik ayaktayız" dedi.

"Dimdik ayaktayız" dedi.

ABD’de tutuklu bulunan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan aylar sonra yeni fotoğraflar paylaşıldı. Maduro’nun sosyal medya hesabından yayımlanan iki karede, eski liderin gri eşofmanları ve beyaz spor ayakkabılarıyla kameraya poz verdiği görüldü. İkinci fotoğrafta ise gözlüğünü eline alan Maduro’nun gülümsediği dikkat çekti. Paylaşımda “Küçük bir sevgi ve umut hediyesi” ifadesi kullanıldı.

Maduro, fotoğrafları 'Küçük bir sevgi ve umut hediyesi' notuyla paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

'Bu fotoğrafları, tüm torunlarım, torunlarım, çocuklar, kızlar ve bizi seven tüm soylu insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Bilmenizi istiyorum ki biz dimdik ayaktayız, yüreğimiz sizin sevginizle dolu, o sevgi ki bize dua olarak, sürekli bir eylem olarak, dayanışma ve gerçek destek olarak ulaşıyor. Her söz için, her jest için, her bereket için sonsuz teşekkürler.

Bu küçük hediyeyi neşe ve umutla keyfini çıkarın. Cilia ve ben sizi sonsuza dek kucaklıyoruz, ruhumuz sizde ve Tanrı’ya olan inancımız sağlam. Havari Pavlus’un dediği gibi: “Ama bunların hepsinde, bizi sevenin aracılığıyla geniş bir zafer elde ediyoruz” (Rom 8,37). Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz: Tanrı bizimle. Tanrı sağlayacak. Venezuela yeniden doğacak. Bereketler.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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