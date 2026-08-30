Nicolas Maduro'dan Aylar Sonra Yeni Fotoğraflar Geldi: "Dimdik Ayaktayız"

ABD’de tutuklu bulunan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan aylar sonra yeni fotoğraflar paylaşıldı. Maduro’nun sosyal medya hesabından yayımlanan iki karede, eski liderin gri eşofmanları ve beyaz spor ayakkabılarıyla kameraya poz verdiği görüldü. İkinci fotoğrafta ise gözlüğünü eline alan Maduro’nun gülümsediği dikkat çekti. Paylaşımda “Küçük bir sevgi ve umut hediyesi” ifadesi kullanıldı.

Maduro, fotoğrafları 'Küçük bir sevgi ve umut hediyesi' notuyla paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

'Bu fotoğrafları, tüm torunlarım, torunlarım, çocuklar, kızlar ve bizi seven tüm soylu insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Bilmenizi istiyorum ki biz dimdik ayaktayız, yüreğimiz sizin sevginizle dolu, o sevgi ki bize dua olarak, sürekli bir eylem olarak, dayanışma ve gerçek destek olarak ulaşıyor. Her söz için, her jest için, her bereket için sonsuz teşekkürler.

Bu küçük hediyeyi neşe ve umutla keyfini çıkarın. Cilia ve ben sizi sonsuza dek kucaklıyoruz, ruhumuz sizde ve Tanrı’ya olan inancımız sağlam. Havari Pavlus’un dediği gibi: “Ama bunların hepsinde, bizi sevenin aracılığıyla geniş bir zafer elde ediyoruz” (Rom 8,37). Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz: Tanrı bizimle. Tanrı sağlayacak. Venezuela yeniden doğacak. Bereketler.'