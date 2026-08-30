Nicolas Maduro'dan Aylar Sonra Yeni Fotoğraflar Geldi: "Dimdik Ayaktayız"
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ABD’nin Venezuela’da gerçekleştirdiği operasyonun ardından yakalanarak New York’a götürülen Nicolas Maduro’nun aylar sonra çekilen yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Maduro’nun kendi X hesabından yayımlanan fotoğraflarda cezaevinde gri eşofmanlarla görüntülendiği görüldü. Maduro paylaşımında, “Dimdik ayaktayız” ve “Venezuela yeniden doğacak” ifadelerine yer verdi.
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Ülkesinden kaçırılarak ABD'ye götürülmüştü.
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"Dimdik ayaktayız" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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