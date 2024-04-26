Neredeyse Türkiye Nüfusu Kadar Yolcu Taşıdı: Türk Hava Yolları Tüm Zamanların Yolcu Rekorunu Kırdı!
Neredeyse Türkiye Nüfusu Kadar Yolcu Taşıdı: Türk Hava Yolları Tüm Zamanların Yolcu Rekorunu Kırdı!
Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olma özelliğine sahip olan Türk Hava Yolları (THY) bir rekor daha kırdı. 1933 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Hava Yolları, 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı.
İşte, detaylar...
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Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılına ait yolcu verilerini paylaştı. Buna göre söz konusu yılda 83,4 milyon yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Türk Hava Yolları (THY) tarafından paylaşılan 2023 yılı verilerine göre, söz konusu yılda yolcu sayısını yüzde 16,1 arttı.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, açıklamasında şirketin "2033 Butikten Zirveye" misyonundan söz etti.
İşte, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yaptığı o açıklama.
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