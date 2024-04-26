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Neredeyse Türkiye Nüfusu Kadar Yolcu Taşıdı: Türk Hava Yolları Tüm Zamanların Yolcu Rekorunu Kırdı!

Neredeyse Türkiye Nüfusu Kadar Yolcu Taşıdı: Türk Hava Yolları Tüm Zamanların Yolcu Rekorunu Kırdı!

Türk Hava Yolları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.04.2024 - 08:58

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olma özelliğine sahip olan Türk Hava Yolları (THY) bir rekor daha kırdı. 1933 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Hava Yolları, 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı. 

İşte, detaylar...

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Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılına ait yolcu verilerini paylaştı. Buna göre söz konusu yılda 83,4 milyon yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılına ait yolcu verilerini paylaştı. Buna göre söz konusu yılda 83,4 milyon yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde dünyanın önde gelen uçuş araştırmaları servislerinden Skytrax, 'Dünyanın En İyi Havalimanları' listesini yayımlamıştı. 

Listede yerini alan İstanbul Havalimanı, “Dünyanın En İyi Yemek Hizmeti Veren Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçildi. Görünen o ki bu süreçte ayrıca, 83,4 milyon yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Türk Hava Yolları (THY) tarafından paylaşılan 2023 yılı verilerine göre, söz konusu yılda yolcu sayısını yüzde 16,1 arttı.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından paylaşılan 2023 yılı verilerine göre, söz konusu yılda yolcu sayısını yüzde 16,1 arttı.

2023 yılı verilerinde yer alan yüzde 16,1'lik artış, hem iç hatlar hem de dış hatlarda artış meydana geldiğine işaret ediyor.  

Buna göre, iç hatlarda yüzde 19,1'lik artış yaşanırken, dış hatlarda ise yüzde 14,4 artış meydana geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, açıklamasında şirketin "2033 Butikten Zirveye" misyonundan söz etti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, açıklamasında şirketin "2033 Butikten Zirveye" misyonundan söz etti.

Uluslararası trafikte azalan talebe rağmen yolcu sayındaki artışa işaret eden Bolat, yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam ettiklerini ifade etti.

İşte, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yaptığı o açıklama.

İşte, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yaptığı o açıklama.

“Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak hedeflerimize adım adım yaklaştığımızdan bir kez daha emin olduk. Bugün, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak global uluslararası trafikte azalan talebe rağmen, yolcu sayımızda büyük bir artış kaydettik. Bu büyük başarıyı elde eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve Türk Hava Yolları ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte ülkemizi dünyada gururlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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