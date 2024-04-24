Unutulmuş Uygarlıkların Merkezi Antik Kentlerle Tatil Rotanız Hazır! İşte Türkiye'nin En Ünlü Antik Kentleri

Tarih boyunca batıdan doğuya pek çok medeniyete tanıklık eden topraklarımızda, dünya mirasında önemli bir yere sahip ve mutlaka görülmesi gereken onlarca antik kent yer alıyor. Eşsiz bir coğrafyaya sahip olan Türkiye'de sayısız hikayeye tanıklık etmiş antik kentleri ve doğal güzellikleri ziyaret etmek isteyenler için '@odokaancorbaci' adlı sosyal medya kullanıcısının hazırladığı Google Maps listesine ise hayran olacaksınız.

Hazırsanız, başlayalım...