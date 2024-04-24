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Unutulmuş Uygarlıkların Merkezi Antik Kentlerle Tatil Rotanız Hazır! İşte Türkiye'nin En Ünlü Antik Kentleri

Unutulmuş Uygarlıkların Merkezi Antik Kentlerle Tatil Rotanız Hazır! İşte Türkiye'nin En Ünlü Antik Kentleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.04.2024 - 00:14 Son Güncelleme: 25.04.2024 - 00:18

Tarih boyunca batıdan doğuya pek çok medeniyete tanıklık eden topraklarımızda, dünya mirasında önemli bir yere sahip ve mutlaka görülmesi gereken onlarca antik kent yer alıyor. Eşsiz bir coğrafyaya sahip olan Türkiye'de sayısız hikayeye tanıklık etmiş antik kentleri ve doğal güzellikleri ziyaret etmek isteyenler için '@odokaancorbaci' adlı sosyal medya kullanıcısının hazırladığı Google Maps listesine ise hayran olacaksınız. 

Hazırsanız, başlayalım...

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Bu eşsiz topraklarda, tatil rotanız hangi yöne olursa olsun: Türkiye'nin dört bir yanından görülmesi gereken antik kentleri listenize dahil edebilirsiniz.

Bu eşsiz topraklarda, tatil rotanız hangi yöne olursa olsun: Türkiye'nin dört bir yanından görülmesi gereken antik kentleri listenize dahil edebilirsiniz.

Zengin kültürel mirası ve göz alıcı doğal güzellikleriyle doğu ile batının kusursuz bir sentezini sunan Türkiye'de, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan dünyanın en önemli antik kentlerini bulabilirsiniz.

Zengin kültürel mirası ve göz alıcı doğal güzellikleriyle doğu ile batının kusursuz bir sentezini sunan Türkiye'de, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan dünyanın en önemli antik kentlerini bulabilirsiniz.

Hititlerden Bizans'a, Roma İmparatorluğu'ndan Osmanlı'ya uzanan köklü bir tarihe sahip bu topraklarda; Efes, Troya, Göbeklitepe, Side, Olimpos ve Ani gibi dünyaca ünlü antik kenten kaç tanesini ziyaret ettiniz?

Hititlerden Bizans'a, Roma İmparatorluğu'ndan Osmanlı'ya uzanan köklü bir tarihe sahip bu topraklarda; Efes, Troya, Göbeklitepe, Side, Olimpos ve Ani gibi dünyaca ünlü antik kenten kaç tanesini ziyaret ettiniz?

Tatil rotanızı çizmeden önce mutlaka incelemeniz gereken bir Google Maps listesi, bu kez sosyal medya platformu X üzerinden yayınlandı.

Tatil rotanızı çizmeden önce mutlaka incelemeniz gereken bir Google Maps listesi, bu kez sosyal medya platformu X üzerinden yayınlandı.

Türkiye'nin kadim topraklarında unutulmuş uygarlıkların arasında bir zaman yolculuğuna çıkmaya hazırsanız, 40 antik kentin işaretlendiği bu listeye göz atmalısınız.

Türkiye'nin kadim topraklarında unutulmuş uygarlıkların arasında bir zaman yolculuğuna çıkmaya hazırsanız, 40 antik kentin işaretlendiği bu listeye göz atmalısınız.
twitter.com
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Antik kentleri gezerken işinizi kolaylaştıracak bu yeni harita, yolculuğunuza rehberlik edebilir. Ve seyahatinizi daha keyifli hale getirebilir.

Antik kentleri gezerken işinizi kolaylaştıracak bu yeni harita, yolculuğunuza rehberlik edebilir. Ve seyahatinizi daha keyifli hale getirebilir.

Google Earth üzerinden hazırlanan haritaya buradan ulaşabilir ve rotanızı şimdiden çizmeye başlayabilirsiniz.

Daha fazlasını merak ediyorsanız, aynı sosyal medya kullanıcısının düzenlediği 50 antik kentten oluşan Google Maps listesine de göz atabilirsiniz.

Daha fazlasını merak ediyorsanız, aynı sosyal medya kullanıcısının düzenlediği 50 antik kentten oluşan Google Maps listesine de göz atabilirsiniz.

Hadi, 'Türkiye'de hangi antik kentler ziyaret edilmeli?' sorusunun yanıtı için tıklayın.

Ziyaret ettiğiniz ve mutlaka herkesin görmesi gerektiğini düşündüğünüz antik kentler için yorumlarda buluşalım.

Ziyaret ettiğiniz ve mutlaka herkesin görmesi gerektiğini düşündüğünüz antik kentler için yorumlarda buluşalım.

Sizce Türkiye'de hangi antik kente gitmeli? 👇

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