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Türkiye de Listede: Dünyanın En İyi Havalimanları Açıklandı! Peki İstanbul Havalimanı Kaçıncı Sırada?

Türkiye de Listede: Dünyanın En İyi Havalimanları Açıklandı! Peki İstanbul Havalimanı Kaçıncı Sırada?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.04.2024 - 16:02 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 16:05

Birleşik Krallık'ta danışmaya dayalı uçuş araştırmaları servisi olan Skytrax, yeni bir araştırmaya imza attı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ticari havayolları için araştırmalar yapan Skytrax, 2024 yılında dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı. İstanbul Havalimanı'da listede yerini aldı. Peki, “En İyi Yemek Hizmeti Veren Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçilen İstanbul Havalimanı kaçıncı sırada yer aldı? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://skytraxratings.com/hamad-inte...
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Uluslararası seyahat muayenelerinde en iyi kabin kadrosu, havalimanı, havayolları, havayolu dinlenme salonu, uçaklar içindeki eğlence, güvertedeki ikram ve diğer unsurları tespit eden; uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, 2024 yılına yönelik dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı.

Uluslararası seyahat muayenelerinde en iyi kabin kadrosu, havalimanı, havayolları, havayolu dinlenme salonu, uçaklar içindeki eğlence, güvertedeki ikram ve diğer unsurları tespit eden; uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, 2024 yılına yönelik dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı.

Listede yerini alan İstanbul Havalimanı, aynı zamanda “Dünyanın En İyi Yemek Hizmeti Veren Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçildi. 

Gelin, Skytrax'in 2024 yılının en iyi havalimanları listesine birlikte göz atalım 👇

1. Doha Hamad Havalimanı: Katar

1. Doha Hamad Havalimanı: Katar

2. Singapur Changi Havalimanı: Singapur

2. Singapur Changi Havalimanı: Singapur

3. Incheon Uluslararası Havalimanı: Güney Kore

3. Incheon Uluslararası Havalimanı: Güney Kore

4. Tokyo Haneda Havalimanı: Japonya

4. Tokyo Haneda Havalimanı: Japonya
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5. Narita Uluslararası Havalimanı: Japonya

5. Narita Uluslararası Havalimanı: Japonya

6. Paris Charles de Gaulle Havalimanı: Fransa

6. Paris Charles de Gaulle Havalimanı: Fransa

7. Dubai Havalimanı: BAE

7. Dubai Havalimanı: BAE

8. Münih Havalimanı: Almanya

8. Münih Havalimanı: Almanya

9. Zürih Havalimanı: İsviçre

9. Zürih Havalimanı: İsviçre
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10. İstanbul Havalimanı: Türkiye

10. İstanbul Havalimanı: Türkiye

Avrupa genelinde, "Kuzey Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçilen Helsinki Vantaa Havalimanı, listede 14. sırada yer aldı. Budapeşte Havalimanı ise yolcuların oylarıyla bir kez daha "Doğu Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçildi.

Avrupa genelinde, "Kuzey Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçilen Helsinki Vantaa Havalimanı, listede 14. sırada yer aldı. Budapeşte Havalimanı ise yolcuların oylarıyla bir kez daha "Doğu Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçildi.

İşte, Skytrax tarafından hazırlanan Dünyanın en iyi havalimanı listesinin devamı: 

  • 11. Hong Kong Havaalanı

  • 12. Roma Fiumicino Havaalanı

  • 13. Viyana Havalimanı

  • 14. Helsinki-Vantaa Havaalanı

  • 15. Madrid-Barajas Havaalanı

  • 16. Centrair Nagoya Havaalanı

  • 17. Vancouver Havaalanı

  • 18. Kansai Havaalanı

  • 19. Melbourne Havaalanı

  • 20. Kopenhag Havaalanı

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