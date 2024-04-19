Türkiye de Listede: Dünyanın En İyi Havalimanları Açıklandı! Peki İstanbul Havalimanı Kaçıncı Sırada?
Türkiye de Listede: Dünyanın En İyi Havalimanları Açıklandı! Peki İstanbul Havalimanı Kaçıncı Sırada?
Kaynak: https://skytraxratings.com/hamad-inte...
Birleşik Krallık'ta danışmaya dayalı uçuş araştırmaları servisi olan Skytrax, yeni bir araştırmaya imza attı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ticari havayolları için araştırmalar yapan Skytrax, 2024 yılında dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı. İstanbul Havalimanı'da listede yerini aldı. Peki, “En İyi Yemek Hizmeti Veren Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçilen İstanbul Havalimanı kaçıncı sırada yer aldı?
İşte, detaylar...
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Uluslararası seyahat muayenelerinde en iyi kabin kadrosu, havalimanı, havayolları, havayolu dinlenme salonu, uçaklar içindeki eğlence, güvertedeki ikram ve diğer unsurları tespit eden; uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, 2024 yılına yönelik dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı.
1. Doha Hamad Havalimanı: Katar
2. Singapur Changi Havalimanı: Singapur
3. Incheon Uluslararası Havalimanı: Güney Kore
4. Tokyo Haneda Havalimanı: Japonya
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5. Narita Uluslararası Havalimanı: Japonya
6. Paris Charles de Gaulle Havalimanı: Fransa
7. Dubai Havalimanı: BAE
8. Münih Havalimanı: Almanya
9. Zürih Havalimanı: İsviçre
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10. İstanbul Havalimanı: Türkiye
Avrupa genelinde, "Kuzey Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçilen Helsinki Vantaa Havalimanı, listede 14. sırada yer aldı. Budapeşte Havalimanı ise yolcuların oylarıyla bir kez daha "Doğu Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçildi.
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