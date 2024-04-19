Türkiye de Listede: Dünyanın En İyi Havalimanları Açıklandı! Peki İstanbul Havalimanı Kaçıncı Sırada?

Birleşik Krallık'ta danışmaya dayalı uçuş araştırmaları servisi olan Skytrax, yeni bir araştırmaya imza attı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ticari havayolları için araştırmalar yapan Skytrax, 2024 yılında dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı. İstanbul Havalimanı'da listede yerini aldı. Peki, “En İyi Yemek Hizmeti Veren Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçilen İstanbul Havalimanı kaçıncı sırada yer aldı?

İşte, detaylar...