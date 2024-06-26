Nefise'nin Cinsel Yöneliminden Müge Anlı'nın İçişleri Bakanı'na Seslenmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Nefise'nin Cinsel Yöneliminden Müge Anlı'nın İçişleri Bakanı'na Seslenmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Haziran Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın ekranlarda çoğunlukla gizlediği sol eliyle ilgili yaşananları daha önce öğrenmiştik. Bu kez de programa katılan bir yarışmacı aracılığıyla Mehmet Şef, kıyma makinesine kaptırdığı eliyle ilgili itirafta bulundu!
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NOW TV'nin yeni sezonunda ekrana gelecek ve Cemre Baysel ile Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaşacağı iddialı yapım Hayat Hırsızı'na efsane bir isim daha dahil oldu.
Survivor tarihinin en merak edilen sorularından biri yarışmacıların tuvaletlerini nereye yaptıkları. Avatar Atakan da adada çektiği bir videoyla tuvaletlerini yaptıkları yeri gösterdi!
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun sezon finalinde başrol oyuncusu Metin Akdülger diziden ayrılmıştı. Özge Özpirinçci'nin yeni partnerinin Ali Yağcı olduğunun açıklandığı dizide beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı.
2001'de yayın hayatına başlayan ve Kenan Işık, Gülben Ergen, Seray Sever, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı sit-com dizisi Dadı, dönemine damga vurmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından Seray Sever'in dizideki orgazm sahnesi yeniden gündem oldu.
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Pandemide keyifle izlediğimiz Aşk 101'de Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Sinan karakterinin evinin duvarında asılı bir tablo vardı hatırlarsanız. Dikkatli bir kullanıcı, tablonun Mert Yazıcıoğlu'nun başka bir dizisinde daha kullanıldığını ortaya çıkardı!
Beyaz TV'de 'Cin çıkarma seansı' ile sosyal medyanın gündemine oturan ve kendini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanımlayan Pelin Hürman, bu kez de Esra Ezmeci'nin programında boy gösterdi. Hürman'ın bu programdaki açıklamaları da tıpkı önceki gibi büyük ilgi topladı ve gündem oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı Kızılcık Şerbeti oyuncularının hangi Ters Yüz karakteri olduğunu muazzam bir eşleşme ile paylaştı. Hazırsanız buyrun içeriğe...
Kimi diziler yayınlandığı döneme damga vururken kimileri sonradan efsane olur. Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 bölümü bu ikisini aynı anda yaşayan nadir televizyon işlerinden biri. Tekrar tekrar izlenen efsane diziyi senaristi kadar ezberleyen vadiciler de var. Kimileri öyle detayları yakalıyor ki bu detaylar sosyal medyada her gün öne çıkıyor.
Survivor All Star'ın büyük finalinde Ogeday ve Nefise karşılaşmasını izledik. Bu büyük yarışta Ogeday farkla kazanırken, eski yarışmacıların desteğinin yoğunluğu da gözlerden kaçmadı. Hürriyet'e konuşan Nefise Karatay, final düellosunda yaşadığı ayrımcılığı anlattı.
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Survivor All Star finali geçtiğimiz haftalarda yapılırken, yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Yunanistan'da büyük final henüz oluyor. Final izleyicileri meraklandırırken, Survivor Yunanistan parkurlarının daha özenli olması dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayet, aldatma, şiddet ve dolandırıcılık gibi hassas konuların ele alındığı gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi. Anlı, bugünkü yayınında Yerlikaya'ya yanıt verdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Sevil Çetinkaya'yı en son gören arkadaşı İsmail Gezer katılmıştı. Gezer, yayın sonrası Müge Anlı'nın kendisini zorla tuttuğunu iddia ederek polisi aradı.
Muhteşem Yüzyıl dizisinin iddialı karakterlerinden biri olan Nurbanu Sultan için, Merve Boluğur'dan önce başka bir oyuncuya teklif gittiği ortaya çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Sevil Çetinkaya'nın kaybı herkesi üzdü. Ailesi onu ararken bir üfürükçüye gittiği ortaya çıktı. Bu sözde hocanın astral seyahat için kişilerden para topladığı söylendi.
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Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor yarışmasında televizyon dizilerinin sorulduğu bir soru yöneltildi. Soruya Kızıl Goncalar yanıtı veren yarışmacı, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri hakkında anlattılarıyla herkesi güldürdü.
NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani yeni sezon hazırlıklarına başlarken, yeni sezon için 5 yeni oyuncu geleceği iddia edildi.
Survivor All Star'da 2. olan Nefise Karatay, yarışma boyunca rakip takımda yer alan Berna'yla sık sık yakıştırılıyor ve Survivor fanları tarafından yapılan editlere konu oluyorlardı. Survivor'dan sonra Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Nefise, cinsel yönelimi hakkında açıklamada bulundu.
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