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Kurtlar Vadisi Dizisindeki İnce Detayları Yakalayarak Öne Çıkan Vadi Fanları

Kurtlar Vadisi Dizisindeki İnce Detayları Yakalayarak Öne Çıkan Vadi Fanları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.06.2024 - 15:43

Kimi diziler yayınlandığı döneme damga vururken kimileri sonradan efsane olur. Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 bölümü bu ikisini aynı anda yaşayan nadir televizyon işlerinden biri. Tekrar tekrar izlenen efsane diziyi senaristi kadar ezberleyen vadiciler de var. Kimileri öyle detayları yakalıyor ki bu detaylar sosyal medyada her gün öne çıkıyor.

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Çoğu replik öylesine yazılmış sözlerden ibaret değil.

Çoğu replik öylesine yazılmış sözlerden ibaret değil.

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Sonraki seride de devamlılık sürmüş.

Sonraki seride de devamlılık sürmüş.

Didik didik inceleyenler de var.

Didik didik inceleyenler de var.
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İlk bölümlerdeki saç modeli hakkında bir teori...

İlk bölümlerdeki saç modeli hakkında bir teori...

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Kumarhane baskını önceden seyirciye ince ince işlenmiş.

Kumarhane baskını önceden seyirciye ince ince işlenmiş.
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