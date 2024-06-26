Kurtlar Vadisi Dizisindeki İnce Detayları Yakalayarak Öne Çıkan Vadi Fanları

Kimi diziler yayınlandığı döneme damga vururken kimileri sonradan efsane olur. Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 bölümü bu ikisini aynı anda yaşayan nadir televizyon işlerinden biri. Tekrar tekrar izlenen efsane diziyi senaristi kadar ezberleyen vadiciler de var. Kimileri öyle detayları yakalıyor ki bu detaylar sosyal medyada her gün öne çıkıyor.