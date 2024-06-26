NOW TV'nin Yeni Sezonunun İddialı Dizisi Hayat Hırsızı'nın Kadrosuna Efsane İsim Dahil Oldu!
NOW TV'nin Yeni Sezonunun İddialı Dizisi Hayat Hırsızı'nın Kadrosuna Efsane İsim Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
NOW TV'nin yeni sezonunda ekrana gelecek ve Cemre Baysel ile Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaşacağı iddialı yapım Hayat Hırsızı'na efsane bir isim daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'nin yeni sezonunda Cemre Baysel'in başrol olacağı yepyeni bir dizi ekrana gelmeye hazırlanıyor. “Avenida Brasil” dizisinden uyarlanan dizinin başrol erkeği için de Alperen Duymaz'la anlaşmaya varılmak üzere.
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Cemre Baysel'in Leyla karakterine hayat vereceği diziye Teşkilat dizisinden efsane bir oyuncu transfer oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cengiz Bozkurt dizide Selman karakterine hayat verecek.
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