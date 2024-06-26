Görüş Bildir
Haberler
TV
NOW TV'nin Yeni Sezonunun İddialı Dizisi Hayat Hırsızı'nın Kadrosuna Efsane İsim Dahil Oldu!

NOW TV'nin Yeni Sezonunun İddialı Dizisi Hayat Hırsızı'nın Kadrosuna Efsane İsim Dahil Oldu!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 00:09

NOW TV'nin yeni sezonunda ekrana gelecek ve Cemre Baysel ile Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaşacağı iddialı yapım Hayat Hırsızı'na efsane bir isim daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

NOW TV'nin yeni sezonunda Cemre Baysel'in başrol olacağı yepyeni bir dizi ekrana gelmeye hazırlanıyor. “Avenida Brasil” dizisinden uyarlanan dizinin başrol erkeği için de Alperen Duymaz'la anlaşmaya varılmak üzere.

NOW TV'nin yeni sezonunda Cemre Baysel'in başrol olacağı yepyeni bir dizi ekrana gelmeye hazırlanıyor. “Avenida Brasil” dizisinden uyarlanan dizinin başrol erkeği için de Alperen Duymaz'la anlaşmaya varılmak üzere.
image.tmdb.org

Cemre Baysel'in Leyla karakterine hayat vereceği diziye Teşkilat dizisinden efsane bir oyuncu transfer oldu.

Cemre Baysel'in Leyla karakterine hayat vereceği diziye Teşkilat dizisinden efsane bir oyuncu transfer oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cengiz Bozkurt dizide Selman karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cengiz Bozkurt dizide Selman karakterine hayat verecek.

Şimdiden reytingi bol olsun!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın