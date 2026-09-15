Nazım Hikmet: Bir Ülke Onu Sildi. Dünya Ezberledi. Peki Kim Kazandı?
Bir sabah, Moskova'da yaşlı bir adam gazetesini almak için kapıya yürüdü. Elini uzattı. Ve tam o anda kalbi durdu. Yıl 1963'tü, adam altmış bir yaşındaydı. Ölümünden yalnızca birkaç hafta önce, son şiirlerinden birine 'Cenaze Merasimim' adını vermişti. Yani kendi cenazesini çoktan yazmıştı bile. Şair olmak biraz da bu olsa gerek. İnsanın kendi sonunu bile herkesten önce görmesi.
O adam Nâzım Hikmet'ti. Ve o kapıda düşüp ölürken, doğduğu ülkenin vatandaşı bile değildi. Çünkü Türkiye onu yıllar önce silmişti. Resmen, imzayla, mühürle.
Oysa o silinen adam, bugün Türkçenin en büyük şairi kabul ediliyor. Birileri onu tarihten kazımaya çalıştı, ama sonuç tam tersi oldu. Nasıl mı, baştan alalım.
Nâzım 1901'de Selanik'te, paşa torunu olarak dünyaya geldi.
Ve işte hikâyenin en can alıcı çelişkisi burada başlıyor.
Ve sonra Nâzım, o sadık kadını bir mektupla terk etti.
Neyse, gelelim o meşhur kaçışa.
Ve sonra, altmışına merdiven dayamışken, Moskova'da son bir aşka tutuldu.
Şimdi başta sorduğumuz soruya dönelim. Bir ülke onu sildi, dünya ezberledi. Peki kim kazandı?
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