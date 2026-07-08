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NATO Zirvesi İçin Geldikleri Ankara'da YouTuber Gibi Takılan Japon Heyeti Viral Oldu

NATO Zirvesi İçin Geldikleri Ankara'da YouTuber Gibi Takılan Japon Heyeti Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2026 - 14:42
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Dünya siyaseti için önemli toplantıların yer aldığı NATO Zirvesi için liderler Ankara'da toplandı. Son gününe girilen zirve sosyal medyanın da odak konusu haline geldi. Trump'ın gelişinden Macron'un koşusuna pek çok siyaset dışı detayın konuşulduğu zirveye Japonya'dan gelen heyetin paylaşımları damga vurdu.

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Japonya Savunma Bakanı'nın "bardak su" paylaşımı, tüm dünyada viral oldu.

Japonya Savunma Bakanı'nın "bardak su" paylaşımı, tüm dünyada viral oldu.

Ardından peş peşe paylaşımlar geldi. Japon bakan yollardan yemeklere, katıldığı toplantılardan gördüğü manzaralara kadar hemen hemen her şeyi paylaşarak tanıtım yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise Ankara'da Türk kahvesi içtiği anları paylaştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise Ankara'da Türk kahvesi içtiği anları paylaştı.

Heyetin bu tip paylaşımları Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça sempatik bulundu ve bu paylaşımlarla X sayfalarında adeta bir Japonya çılgınlığı yaşandı.

Tepkiler şöyle:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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