NATO Zirvesi İçin Geldikleri Ankara'da YouTuber Gibi Takılan Japon Heyeti Viral Oldu
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Dünya siyaseti için önemli toplantıların yer aldığı NATO Zirvesi için liderler Ankara'da toplandı. Son gününe girilen zirve sosyal medyanın da odak konusu haline geldi. Trump'ın gelişinden Macron'un koşusuna pek çok siyaset dışı detayın konuşulduğu zirveye Japonya'dan gelen heyetin paylaşımları damga vurdu.
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Japonya Savunma Bakanı'nın "bardak su" paylaşımı, tüm dünyada viral oldu.
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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise Ankara'da Türk kahvesi içtiği anları paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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