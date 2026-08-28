NASA'nın Mars Karesindeki Gizemli 'Denizanası' Heyecan Yarattı: Gerçek Çok Başka Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.science.com/nasa-spots-a-...
NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından Mars'ta çekilen ve dev bir denizanasını andıran gizemli silüet, uzay meraklıları arasında hayat belirtisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ancak uzmanlar, bu ürkütücü gölgenin kızıl gezegendeki bir canlıya değil, aracın kamerasına isabet eden yüksek enerjili kozmik bir ışına ait olduğunu ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NASA'ya ait Curiosity keşif aracının kızıl gezegenden gönderdiği sıradan bir manzara fotoğrafı, sol köşesinde beliren beklenmedik bir misafir yüzünden bilim dünyasında büyük merak uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu geçici lekenin asıl sorumlusu ise derin uzaydan gelen kozmik ışınlardı.
Uzaydan hızla gelip Curiosity'nin navigasyon kamerasındaki hassas sensörlere çarpan bu parçacıklar, fotoğraflarda anlık bozulmalara yol açabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın