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NASA'nın Mars Karesindeki Gizemli 'Denizanası' Heyecan Yarattı: Gerçek Çok Başka Çıktı

NASA'nın Mars Karesindeki Gizemli 'Denizanası' Heyecan Yarattı: Gerçek Çok Başka Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 18:23
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NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından Mars'ta çekilen ve dev bir denizanasını andıran gizemli silüet, uzay meraklıları arasında hayat belirtisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ancak uzmanlar, bu ürkütücü gölgenin kızıl gezegendeki bir canlıya değil, aracın kamerasına isabet eden yüksek enerjili kozmik bir ışına ait olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: https://www.science.com/nasa-spots-a-...
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NASA'ya ait Curiosity keşif aracının kızıl gezegenden gönderdiği sıradan bir manzara fotoğrafı, sol köşesinde beliren beklenmedik bir misafir yüzünden bilim dünyasında büyük merak uyandırdı.

NASA'ya ait Curiosity keşif aracının kızıl gezegenden gönderdiği sıradan bir manzara fotoğrafı, sol köşesinde beliren beklenmedik bir misafir yüzünden bilim dünyasında büyük merak uyandırdı.

Dünyalar Savaşı romanındaki ürkütücü uzaylı makinelerini veya gökyüzünde süzülen dokunaçlı bir denizanasını andıran bu karanlık silüet, akıllara hemen 'Mars'ta hayat var mı?' sorusunu getirdi. Bugüne kadar Mars yüzeyinde insan kemiğine ya da mantara benzetilen pek çok geometrik şekil fotoğraflanmış ve bunların tamamının ilginç kaya oluşumları olduğu anlaşılmıştı. Fakat 2023 yılında kayda geçen bu süzülen karanlık kütleyi sıradan bir kaya parçası olarak açıklamak pek mümkün değildi.

Ortaya çıkan bu gizemli manzaranın sırrı, Curiosity'nin çalışma prensibinde ve kızıl gezegenin zorlu doğasında yatıyor. Bilim insanları, Mars semalarında süzülen uzaylı bir denizanası fikrini hızla çürütecek çok sağlam bir kanıta sahipti. Görüntünün çekildiği 20 Ağustos 2023 tarihinde, kameralar bu tuhaf kareden sadece 13 ve 25 saniye önce aynı açıyla iki fotoğraf daha çekmişti. Önceki karelerin hiçbirinde bu devasa gölgeden eser yoktu. Sadece anlık olarak bir karede var olup sonra kaybolan bu silüetin, Mars'ın yüzeyinde değil, doğrudan aracın kamerasının içinde meydana gelen bir olaydan kaynaklandığı anlaşıldı.

Bu geçici lekenin asıl sorumlusu ise derin uzaydan gelen kozmik ışınlardı.

Bu geçici lekenin asıl sorumlusu ise derin uzaydan gelen kozmik ışınlardı.

Dünya'da yaşarken devasa manyetik alanımız ve kalın atmosferimiz sayesinde bu yüksek enerjili parçacık yağmurundan korunabiliyoruz. Ancak Mars, küresel bir manyetik kalkandan yoksun ve atmosferi Dünya'nınkinin yüzde biri bile değil. Bu savunmasız yapı, Curiosity gibi milyonlarca kilometre ötede görev yapan robotları uzaydan gelen yüklü parçacıkların açık hedefi haline getiriyor.

Uzaydan hızla gelip Curiosity'nin navigasyon kamerasındaki hassas sensörlere çarpan bu parçacıklar, fotoğraflarda anlık bozulmalara yol açabiliyor.

Uzaydan hızla gelip Curiosity'nin navigasyon kamerasındaki hassas sensörlere çarpan bu parçacıklar, fotoğraflarda anlık bozulmalara yol açabiliyor.

NASA mühendisleri, bu tür kozmik çarpmaların aslında her hafta yaşandığını belirtiyor. Sensöre isabet eden ışınlar genellikle beyaz parlamalar, ince çizgiler veya lazer işaretçisi tutulmuş gibi lekeler bıraksa da, tıpkı bu olayda olduğu gibi nadiren siyah ve tuhaf şekilli gölgeler de oluşturabiliyorlar. Sonuç olarak, Mars'ın ilgi çekici olması için uzaylı denizanalarına ihtiyacı yok. Yüz milyonlarca kilometre ötede, radyasyon bombardımanı altındaki ıssız bir gezegende bizim adımıza keşif yapan robotlarımızın olması, başlı başına yeterince büyüleyici bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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