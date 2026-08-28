NASA'nın Mars Karesindeki Gizemli 'Denizanası' Heyecan Yarattı: Gerçek Çok Başka Çıktı

Dünyalar Savaşı romanındaki ürkütücü uzaylı makinelerini veya gökyüzünde süzülen dokunaçlı bir denizanasını andıran bu karanlık silüet, akıllara hemen 'Mars'ta hayat var mı?' sorusunu getirdi. Bugüne kadar Mars yüzeyinde insan kemiğine ya da mantara benzetilen pek çok geometrik şekil fotoğraflanmış ve bunların tamamının ilginç kaya oluşumları olduğu anlaşılmıştı. Fakat 2023 yılında kayda geçen bu süzülen karanlık kütleyi sıradan bir kaya parçası olarak açıklamak pek mümkün değildi.

Ortaya çıkan bu gizemli manzaranın sırrı, Curiosity'nin çalışma prensibinde ve kızıl gezegenin zorlu doğasında yatıyor. Bilim insanları, Mars semalarında süzülen uzaylı bir denizanası fikrini hızla çürütecek çok sağlam bir kanıta sahipti. Görüntünün çekildiği 20 Ağustos 2023 tarihinde, kameralar bu tuhaf kareden sadece 13 ve 25 saniye önce aynı açıyla iki fotoğraf daha çekmişti. Önceki karelerin hiçbirinde bu devasa gölgeden eser yoktu. Sadece anlık olarak bir karede var olup sonra kaybolan bu silüetin, Mars'ın yüzeyinde değil, doğrudan aracın kamerasının içinde meydana gelen bir olaydan kaynaklandığı anlaşıldı.