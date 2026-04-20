Narsisistik Örgütlenmede Kronik Boşluk Hissi ve Kendilik Nesnesi İhtiyacı

Cem Keçe
20.04.2026 - 15:15

Narsisistik kişilik örgütlenmesi, yüzeyde görünen özgüven, başarı arzusu ve onay ihtiyacının ötesinde; derinlerde işleyen kırılgan bir kendilik mimarisini barındırır. Bu mimarinin merkezinde ise çoğu zaman tanımlanması güç, süreğen ve kemirici bir duygu yer alır; “kronik boşluk hissi.” Bu boşluk, yalnızca bir “eksiklik” değil; daha çok, kişinin kendi varoluşuna dair süreklilik duygusunun zayıflamasıyla ortaya çıkan “ontolojik bir çatlak” gibidir.

1. Kronik Boşluk: Sessiz Bir İç Çöküş

Kronik boşluk, depresyondaki çökkünlükten farklıdır. Burada kişi üzgün olmaktan çok “hiçbir şey hissetmemekten” yakınır. Bu durum, psikanalitik literatürde “affektif yoksunluk” ya da “duygusal düzleşme” olarak da ele alınır. Ancak narsisistik yapıdaki boşluk, daha özgül bir bağlamda değerlendirilmelidir: Bu boşluk, erken dönem kendilik gelişiminde yaşanan empatik yetersizliklerin izini taşır. Metaforik olarak ifade edecek olursak; narsisistik bireyin iç dünyası, dışarıdan görkemli sütunlarla ayakta duran fakat içi oyulmuş bir mabede benzer. Dış cephe ihtişamlıdır, fakat içeri girildiğinde yankılanan şey, anlamın değil boşluğun sesidir. Kişi, bu boşluğu çoğu zaman başarıyla, güçle, beğeniyle ya da cinsel çekicilikle doldurmaya çalışır. Fakat bu çabalar, suyu delik bir kaptan taşımaya benzer; ne kadar doldurulursa doldurulsun, içeride kalıcılık sağlanamaz.

2. Gelişimsel Kökenler: Empatik Aksaklıklar ve Aynalanma Eksikliği

Heinz Kohut’un kendilik psikolojisi çerçevesinde ele alındığında, narsisistik örgütlenmenin temelinde “kendilik nesnesi işlevlerinin yetersizliği” yer alır. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde, çocuğun içsel deneyimlerinin ebeveyn tarafından yeterince aynalanmaması, onun kendilik bütünlüğünü kurmasını zorlaştırır. Çocuk, başlangıçta kendi deneyimlerini düzenleyebilecek kapasiteye sahip değildir. Bu nedenle, “bakım verenin empatik yansıtması” bir tür “psikolojik regülasyon sistemi” işlevi görür. Eğer bu sistem tutarlı ve yeterli değilse, çocuk kendi iç dünyasını organize etmekte zorlanır. Sonuçta ortaya çıkan yapı, dış kaynaklara bağımlı bir kendiliktir. Bu bağlamda kronik boşluk, aslında içsel regülasyon sisteminin gelişmemiş olmasının bir semptomudur. Kişi, kendi duygularını üretmekte ve sürdürmekte zorlanır; bu nedenle dışarıdan gelecek uyarana ihtiyaç duyar. İşte bu noktada “kendilik nesnesi ihtiyacı” devreye girer.

3. Kendilik Nesnesi İhtiyacı: Varoluşun Dışarıdan Taşınması

Kendilik nesnesi, bireyin kendi benlik bütünlüğünü sürdürebilmek için “dış dünyadan ödünç aldığı” psikolojik işlevleri ifade eder. Bu, klasik anlamda “başkasına ihtiyaç duymak” değildir; daha çok, kişinin kendi varoluşunu stabilize edebilmek için diğerini kullanmasıdır. Narsisistik birey için diğer insan, bir ilişki nesnesi olmaktan ziyade bir “regülasyon aracı”dır. Onun sevgisi, hayranlığı, onayı ya da varlığı; kişinin içsel boşluğunu geçici olarak doldurur. Ancak bu doluluk hali sürdürülebilir değildir. Çünkü bu ilişki, karşılıklılıktan ziyade işlevselliğe dayanır, samimi ve sahici değildir. Metaforik olarak; narsisistik birey, kendi ışığını üretemeyen bir gezegen gibidir. Parlayabilmek için bir yıldıza ihtiyaç duyar. O yıldız çekildiğinde ise karanlık hemen geri döner. Bu nedenle ilişkilerde “yoğun bağlanmalar”, “ani kopuşlar” ve “dramatik iniş çıkışlar” sık görülür.

4. Klinik Yansımalar: İlişkilerde Dalgalanma ve Doyumsuzluk

Kronik boşluk hissi, klinikte çoğu zaman şu biçimlerde kendini gösterir:

  • Sürekli bir tatminsizlik hali 

  • Yoğun sıkılma ve anlamsızlık duygusu 

  • İlişkilerde idealizasyon ve değersizleştirme döngüsü 

  • Onay ve hayranlık arayışında süreklilik 

  • Yalnız kalamama ya da yalnızlıkla baş edememe 

Bu bireyler, çoğu zaman “her şeye sahip gibi” görünürken içsel olarak derin bir eksiklik yaşarlar. Bu eksiklik, başarıyla değil; anlamla ilgilidir. Çünkü başarı dışsal bir ölçüttür, oysa boşluk içsel bir deneyimdir.

5. Terapötik Süreç: Boşluğu Doldurmak mı, Onu Anlamak mı?

MetaPsikoterapide temel hedef, bu “boşluğu doldurmak” değildir. Çünkü bu boşluk, basit bir eksiklik değil; gelişimsel bir yapı sorunudur. Terapötik süreçte amaç, danışanın kendi içsel regülasyon kapasitesini geliştirmesine yardımcı olmaktır. Terapist burada bir “kendilik nesnesi” işlevi görür. Empatik, tutarlı ve yansıtıcı bir ilişki sunarak, danışanın daha önce deneyimleyemediği bir psikolojik alan yaratır. Bu alan içinde kişi, zamanla kendi duygularını tanımayı, düzenlemeyi ve taşımayı öğrenir. Bu süreç, hızlı ve lineer değildir. Aksine, inişli çıkışlı ve çoğu zaman regresif anlar içerir. Ancak bu dalgalanmalar, aynı zamanda yeniden yapılanmanın da işaretidir.

6. Metaforik Bir Sonuç: Boşluk Bir Yokluk mu, Yoksa Bir Çağrı mı?

Kronik boşluk, çoğu zaman bir “yokluk” olarak algılanır. Oysa daha derin bir perspektiften bakıldığında, bu boşluk aslında bir çağrıdır. Kişinin kendi içsel dünyasına, kendi duygusal gerçekliğine ve kendi varoluşuna yaptığı bir çağrı… Belki de narsisistik örgütlenmede boşluk, doldurulması gereken bir delik değil; “keşfedilmesi gereken bir derinliktir.” Ve terapi, bu derinliğe korkmadan bakabilme cesaretini geliştirme sürecidir. Sonuç olarak; narsisistik bireyin en büyük ihtiyacı, “dışarıdan gelen hayranlık” değil, “içeride oluşabilecek bir süreklilik duygusudur.” Bu süreklilik, ancak ilişkisel deneyimlerin içselleştirilmesiyle mümkün olur. Kendilik nesnesine olan ihtiyaç, zamanla yerini kendilik kapasitesine bıraktığında; boşluk da anlamla yer değiştirmeye başlar. Ve belki de o zaman, kişi ilk kez gerçekten “var” olduğunu hisseder.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

