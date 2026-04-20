Narsisistik Örgütlenmede Kronik Boşluk Hissi ve Kendilik Nesnesi İhtiyacı

Kendilik nesnesi, bireyin kendi benlik bütünlüğünü sürdürebilmek için “dış dünyadan ödünç aldığı” psikolojik işlevleri ifade eder. Bu, klasik anlamda “başkasına ihtiyaç duymak” değildir; daha çok, kişinin kendi varoluşunu stabilize edebilmek için diğerini kullanmasıdır. Narsisistik birey için diğer insan, bir ilişki nesnesi olmaktan ziyade bir “regülasyon aracı”dır. Onun sevgisi, hayranlığı, onayı ya da varlığı; kişinin içsel boşluğunu geçici olarak doldurur. Ancak bu doluluk hali sürdürülebilir değildir. Çünkü bu ilişki, karşılıklılıktan ziyade işlevselliğe dayanır, samimi ve sahici değildir. Metaforik olarak; narsisistik birey, kendi ışığını üretemeyen bir gezegen gibidir. Parlayabilmek için bir yıldıza ihtiyaç duyar. O yıldız çekildiğinde ise karanlık hemen geri döner. Bu nedenle ilişkilerde “yoğun bağlanmalar”, “ani kopuşlar” ve “dramatik iniş çıkışlar” sık görülür.

4. Klinik Yansımalar: İlişkilerde Dalgalanma ve Doyumsuzluk

Kronik boşluk hissi, klinikte çoğu zaman şu biçimlerde kendini gösterir:

Sürekli bir tatminsizlik hali

Yoğun sıkılma ve anlamsızlık duygusu

İlişkilerde idealizasyon ve değersizleştirme döngüsü

Onay ve hayranlık arayışında süreklilik

Yalnız kalamama ya da yalnızlıkla baş edememe

Bu bireyler, çoğu zaman “her şeye sahip gibi” görünürken içsel olarak derin bir eksiklik yaşarlar. Bu eksiklik, başarıyla değil; anlamla ilgilidir. Çünkü başarı dışsal bir ölçüttür, oysa boşluk içsel bir deneyimdir.

5. Terapötik Süreç: Boşluğu Doldurmak mı, Onu Anlamak mı?

MetaPsikoterapide temel hedef, bu “boşluğu doldurmak” değildir. Çünkü bu boşluk, basit bir eksiklik değil; gelişimsel bir yapı sorunudur. Terapötik süreçte amaç, danışanın kendi içsel regülasyon kapasitesini geliştirmesine yardımcı olmaktır. Terapist burada bir “kendilik nesnesi” işlevi görür. Empatik, tutarlı ve yansıtıcı bir ilişki sunarak, danışanın daha önce deneyimleyemediği bir psikolojik alan yaratır. Bu alan içinde kişi, zamanla kendi duygularını tanımayı, düzenlemeyi ve taşımayı öğrenir. Bu süreç, hızlı ve lineer değildir. Aksine, inişli çıkışlı ve çoğu zaman regresif anlar içerir. Ancak bu dalgalanmalar, aynı zamanda yeniden yapılanmanın da işaretidir.