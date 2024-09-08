Narin Güran İçin Halk Bir Araya Geldi: Kolluk Güçleri Yürüyüşe Müdahale Etmedi

21 Ağustos gününden bu yana kayıp olan Narin Güran’dan bu sabah acı haber geldi. Narin’in cansız bedeni, daha önce terliğinin bulunduğu derede çuvalın içinde bulundu. 19 gündür arama çalışmaları süren Narin’den tüm Türkiye olarak iyi haber gelmesini bekliyorduk.