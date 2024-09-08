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Narin Güran İçin Halk Bir Araya Geldi: Kolluk Güçleri Yürüyüşe Müdahale Etmedi

Narin Güran İçin Halk Bir Araya Geldi: Kolluk Güçleri Yürüyüşe Müdahale Etmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 21:51

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21 Ağustos gününden bu yana kayıp olan Narin Güran’dan bu sabah acı haber geldi. Narin’in cansız bedeni, daha önce terliğinin bulunduğu derede çuvalın içinde bulundu. 19 gündür arama çalışmaları süren Narin’den tüm Türkiye olarak iyi haber gelmesini bekliyorduk.

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Narin’den gelen yürek yakan haberin ardından vatandaşlar bir araya geldi.

Narin’den gelen yürek yakan haberin ardından vatandaşlar bir araya geldi.

Narin’in yaşadıklarına ses olmak isteyen vatandaşlara Kolluk Güçleri izin verdi.

Narin’in yaşadıklarına ses olmak isteyen vatandaşlara Kolluk Güçleri izin verdi.

İşte o anlar 👇

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