Murat Kurum Yine Belediyeleri Karıştırdı: “Her Yağmurda Silivri’yi Niye Su Basıyor?”
Murat Kurum Yine Belediyeleri Karıştırdı: “Her Yağmurda Silivri’yi Niye Su Basıyor?”
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Silivri’de seçim çalışmaları yaparken ilçenin belediye başkanının MHP’li olduğunu unutarak “Silivri’ye neden her yağmurda su bakıyor?” diyerek sordu.
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Murat Kurum’um İBB için yürüttüğü seçim kampanyası “gaf” ile sürüyor.
Kurum, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırmış, “Kesin bunu haber yaparlar bugün” diyerek gazetecileri iğnelemişti.
İstanbul’un Silivri ilçesinde seçmenle buluşan Murat Kurum, Silivri Belediyesi'nin başında iktidarın ortağı MHP'li isim Volkan Yılmaz'ın olduğunu unuttu ve “Silivri'yi niye su basıyor ya her selde? Ha? Madem sen alt yapıyı yaptın, madem dere ıslahını yaptın? Ama az bir fazla yağmur yağsa Silivri'yi seller götürüyor.” ifadelerini kullandı.
Murat Kurum'un açıklaması 👇
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