Murat Kurum Yine Belediyeleri Karıştırdı: “Her Yağmurda Silivri’yi Niye Su Basıyor?”

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Silivri’de seçim çalışmaları yaparken ilçenin belediye başkanının MHP’li olduğunu unutarak “Silivri’ye neden her yağmurda su bakıyor?” diyerek sordu.