İBB Adayı Murat Kurum’un Açıklaması: “Biz Kazanırsak Gazze’deki Çocuklar Sevinecek”

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Kurum, 31 Mart seçimlerini kendisinin kazanması durumunda Gazze’de İsrail’in ablukası sebebiyle açlık ile boğuşan Gazzeli çocukların sevineceğini söyledi. Kurum’un bu açıklamaları sosyal medyada da gümdem oldu.