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İBB Adayı Murat Kurum’un Açıklaması: “Biz Kazanırsak Gazze’deki Çocuklar Sevinecek”

İBB Adayı Murat Kurum’un Açıklaması: “Biz Kazanırsak Gazze’deki Çocuklar Sevinecek”

Murat Kurum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.03.2024 - 09:33 Son Güncelleme: 02.03.2024 - 09:45

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Kurum, 31 Mart seçimlerini kendisinin kazanması durumunda Gazze’de İsrail’in ablukası sebebiyle açlık ile boğuşan Gazzeli çocukların sevineceğini söyledi. Kurum’un bu açıklamaları sosyal medyada da gümdem oldu.

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Murat Kurum, Bakırköy'de katıldığı bir etkinlikte Gazze'ye yapacakları yardımlar için milletin gerçek belediyecilikten yana tavrını koyması gerektiğini belirterek "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, Bakırköy'de katıldığı bir etkinlikte Gazze'ye yapacakları yardımlar için milletin gerçek belediyecilikten yana tavrını koyması gerektiğini belirterek "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum’un açıklamaları 👇

Murat Kurum'un bu açıklamaları sosyal medya da konuşuldu 👇

Murat Kurum'un bu açıklamaları sosyal medya da konuşuldu 👇
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