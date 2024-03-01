Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Murat Kurum’a: “Önce Verdiğin Sözleri Tut”
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Murat Kurum’a: “Önce Verdiğin Sözleri Tut”
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un seçimin vaatleri arasında en fazla yer tutan deprem oldu. Kurum, seçimi kazanması durumunda İstanbul’da riskli yapıları bir an önce yenileyeceklerini söyledi. Deprem paylaşımlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Murat Kurum’un bu sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.
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Murat Kurum, yaptığı açıklamada İstanbul’daki 650 bin konutun yenileneceğini ifade etmişti.
Kurum’un bu vaadi bazı kesimler tarafından ‘gerçekçi’ bulunmazken, Prof. Dr. Ahmet Ercan ise Murat Kurum’a Kahramanmaraş depremini hatırlattı.
Ercan, Murat Kurum’un İstanbul’da önce Kahramanmaraş depreminde verdiği sözleri tutması gerektiğini ifade etti.
“Muratcım, bırak İstanbul'u; deprem bölgesi verdiğin sözleri tutmanı bekliyor. Biz burada idare ederiz, yardım isteyen deprem gören kardeşlerimiz için lütfen deprem bölgesine. Önce yarım kalan işini tamamla. Haydi güzel kardeşim.”
Ahmet Ercan’ın paylaşımı 👇
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