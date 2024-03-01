Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Murat Kurum’a: “Önce Verdiğin Sözleri Tut”

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un seçimin vaatleri arasında en fazla yer tutan deprem oldu. Kurum, seçimi kazanması durumunda İstanbul’da riskli yapıları bir an önce yenileyeceklerini söyledi. Deprem paylaşımlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Murat Kurum’un bu sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.