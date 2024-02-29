Seçim Sonrası İçin Kira Yorumu: “Bu Kiraları Mumla Ararız”

Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de kiralar kısa sürede hızla yükselmiş ve birçok vatandaş, ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, seçimi kazanmaları durumunda İstanbul’da 650 bin konutun yenileneceğini söyledi. Gazeteci Ozan Gündoğdu, İstanbul’da yapılacak bu konut yenileme işlemi sonrasında kiraların yeniden hızla yükseleceğini ifade etti.