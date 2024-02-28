Sıralama Nasıl? Konut Fiyatında Artış Gösteren İller Değişti, Büyükşehirler Zirveden Düştü

Yıllık yaşanan artışın ise 75.5 olduğu aktarıldı. Buna göre, son 4 yıl içerisinde yaşanan en düşük aylık artış gözlemlenmiş oldu.

Konut fiyatlarında artış devam etse de artış hızında bir yavaşlama olduğu gözlerden kaçmadı.