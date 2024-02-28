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Sıralama Nasıl? Konut Fiyatında Artış Gösteren İller Değişti, Büyükşehirler Zirveden Düştü

Sıralama Nasıl? Konut Fiyatında Artış Gösteren İller Değişti, Büyükşehirler Zirveden Düştü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.02.2024 - 11:42

Metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan illerin sıralaması değişti. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, büyükşehirler konut fiyatlarındaki listede zirveden düştü. Büyükşehirlerde fiyat artışı yavaşlarken Anadolu kentlerindeki kira artış oranı dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet / Gülistan Alagöz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye geneli konut fiyatlarında aylık 1.15 artış yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye geneli konut fiyatlarında aylık 1.15 artış yaşandı.

Yıllık yaşanan artışın ise 75.5 olduğu aktarıldı. Buna göre, son 4 yıl içerisinde yaşanan en düşük aylık artış gözlemlenmiş oldu. 

Konut fiyatlarında artış devam etse de artış hızında bir yavaşlama olduğu gözlerden kaçmadı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, konut liginde sıralama değişti. Büyükşehirlerin konut sıralamasında geriye düşmesi ise dikkat çekti.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, konut liginde sıralama değişti. Büyükşehirlerin konut sıralamasında geriye düşmesi ise dikkat çekti.

Söz konusu artışlara il bazında değişiklikler damgasını vurdu. Popüler illerimizden olan Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da fiyat artış hızı geriledi. Büyükşehirler listede geriye düşerken bazı Anadolu illeri listede ön plana çıktı. 

Alagöz, Gayirmenkul değerlendirme platformu Endeksa'nın yaptığı araştırmada konut fiyatı artışı sıralamasında ciddi değişimler olduğunu ortaya çıkardığını aktardı. Endekse Genl Müdürü Görkem Öğüt,  “Büyük şehirlerdeki fiyat artışının hız kestiğini ve daha küçük şehirlerdeki artış oranının yükseldiğini görüyoruz' dedi.

Geçtiğimiz sene 7'inci sırada yer alan İstanbul, bu senenin verileriyle 81 il içerisinde 70'inci sıraya geriledi.

Geçtiğimiz sene 7'inci sırada yer alan İstanbul, bu senenin verileriyle 81 il içerisinde 70'inci sıraya geriledi.

Yıllık değişim oranıyla 70'inci sıraya gerileyen İstanbul'u Antalya ve İzmir de takip etti. Üç büyükşehir, listenin sonlarında yerini aldı.

Bunun sebebi olarak ise satışların durağanlaşması ve fiyatların yükselemiyor oluşu gösterildi. Öte yandan Anadolu'da uygun fiyatlı konutlar, bu kentlere olan talebi artırdı.

İstanbul, Antalya ve İzmir sıralamada geriye düşerken Şırnak, Ardahan, Karabük, Hatay gibi Anadolu kentleri listede başı çekti.

İstanbul, Antalya ve İzmir sıralamada geriye düşerken Şırnak, Ardahan, Karabük, Hatay gibi Anadolu kentleri listede başı çekti.

Alagöz'ün aktardığına göre, Şırnak yüzde 125’lik artışla ilk sırada yer aldı. Yüzde 122 artışla Ardahan, yüzde 114 artışla Kırklareli, yüzde 113 artışla Karabük ve Hatay, yüzde 112 artışla Kars, yüzde 110 artışla Artvin, yüzde 102 artışla Erzincan, Ağrı ve Bitlis de listedeki yerini aldı.

Fiyat artışı en yavaş olan iller ise Adana, Adıyaman, Çanakkale, Antalya, Bursa ve Batman oldu.

Fiyat artışı en yavaş olan iller ise Adana, Adıyaman, Çanakkale, Antalya, Bursa ve Batman oldu.

Yüzde 49 ile Adana en yavaş artışın yaşandığı il olurken yüzde 58 ile Adıyaman, yüzde 59 ile Çanakkale ve Antalya, yüzde 60 ile Bursa ve Batman, yüzde 61 ile Mersin, yüzde 62 ile Yalova, yüzde 63 ile Gaziantep ve yüzde 64 ile Düzce listedeki yerini aldı.

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Metrekare fiyatı en yüksek il 55 bin 335 lira ile Muğla oldu.

Metrekare fiyatı en yüksek il 55 bin 335 lira ile Muğla oldu.

Muğla'yı 36 bin 862 lira ile İstanbul, 32 bin 868 lira ile Aydın izledi. Metrekare fiyatı en pahalı olan iller arasında sırasıyla Antalya, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Bartın, Sinop ve Edirne yer aldı.

Metrekare fiyatı en düşük il ise 10 bin 723 lira ile Ağrı oldu.

Metrekare fiyatı en düşük il ise 10 bin 723 lira ile Ağrı oldu.

Ağrı'yı 11 bin 53 lira Muş izledi. Listede ayrıca Siirt, Şırnak, Erzurum, Bingöl, Hakkari, Elazığ ve Kırıkkale yer aldı.

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