Sıralama Nasıl? Konut Fiyatında Artış Gösteren İller Değişti, Büyükşehirler Zirveden Düştü
Sıralama Nasıl? Konut Fiyatında Artış Gösteren İller Değişti, Büyükşehirler Zirveden Düştü
Metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan illerin sıralaması değişti. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, büyükşehirler konut fiyatlarındaki listede zirveden düştü. Büyükşehirlerde fiyat artışı yavaşlarken Anadolu kentlerindeki kira artış oranı dikkat çekti.
Kaynak: Hürriyet / Gülistan Alagöz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye geneli konut fiyatlarında aylık 1.15 artış yaşandı.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, konut liginde sıralama değişti. Büyükşehirlerin konut sıralamasında geriye düşmesi ise dikkat çekti.
Geçtiğimiz sene 7'inci sırada yer alan İstanbul, bu senenin verileriyle 81 il içerisinde 70'inci sıraya geriledi.
İstanbul, Antalya ve İzmir sıralamada geriye düşerken Şırnak, Ardahan, Karabük, Hatay gibi Anadolu kentleri listede başı çekti.
Fiyat artışı en yavaş olan iller ise Adana, Adıyaman, Çanakkale, Antalya, Bursa ve Batman oldu.
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Metrekare fiyatı en yüksek il 55 bin 335 lira ile Muğla oldu.
Metrekare fiyatı en düşük il ise 10 bin 723 lira ile Ağrı oldu.
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