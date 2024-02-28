Diş Perisi Bile Enflasyondan Payını Almış: Gelişmiş Ülkelerin Veri Takıntısı
Diş Perisi Bile Enflasyondan Payını Almış: Gelişmiş Ülkelerin Veri Takıntısı
Çocukların ilk dişini yastık altına koyarak diş perisinden maddi beklentiler içine girmesi batı kültürünün bir parçasıdır. İlk dönem çocukluk için iyi bir finansal okuryazarlık olan bu olgu da enflasyondan nasibini almış görünüyor.
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Batı kültüründe görülen son yıllarda Türkiye'de de uygulanmaya başlanan olgulardan bir tanesi "Diş Perisi".
İlk dişi çıktığında gece yastığının altında dişiyle uyuyan çocuk sabah diş yerine bir hediye bulur.
ABD'de diş perisinin yıllar içinde bıraktığı para miktarını ölçen bir veri ise finansal okuryazarlığı daha yüksek olanların ilgisini çekti.
"Diş perisinin ABD'de düşen her diş başına çocuklara ödediği harcırah ($5,84) son beş yılda %60 yükselmiş. En yüksek ödemeyi yaptığı iki eyalet (Delaware vs Iowa) arasında 3 kat fark varmış. Sırf böyle bir istatistiği tuttukları için paylaştım."
Sosyal medyada bu paylaşım istatistiğin ve verinin gücü olarak görülürken,
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Ekonomide büyük ya da önemli yer kaplamasa da
Gelişmişlik veri ve istatistiğe dayanıyordu.
Geçmiş verilerin geleceğe yönelik de yön bulmaya yardımcı olması
Birçok bilimde olduğu gibi ekonomide de en önemli kaynağı sağlıyor.
Sizce de Türkiye'de istatistik biraz daha gelişmeli mi?
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