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Diş Perisi Bile Enflasyondan Payını Almış: Gelişmiş Ülkelerin Veri Takıntısı

Diş Perisi Bile Enflasyondan Payını Almış: Gelişmiş Ülkelerin Veri Takıntısı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 11:24

Çocukların ilk dişini yastık altına koyarak diş perisinden maddi beklentiler içine girmesi batı kültürünün bir parçasıdır. İlk dönem çocukluk için iyi bir finansal okuryazarlık olan bu olgu da enflasyondan nasibini almış görünüyor.

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Batı kültüründe görülen son yıllarda Türkiye'de de uygulanmaya başlanan olgulardan bir tanesi "Diş Perisi".

Batı kültüründe görülen son yıllarda Türkiye'de de uygulanmaya başlanan olgulardan bir tanesi "Diş Perisi".

Diş Perisi, bebeklik dişlerinin yerine artık kalıcı dişlerin geldiği dönemde dişlerini kaybeden çocukların bunun kayıp olmadığını hatta kazanca dönüşebileceğini düşündüren bir olay. 

Batı kültürüne ait olan diş perisinin, Türk geleneklerinde diş buğdayı gibi karşılıkları olurken, son yıllarda da Türkiye'de de uygulandığı görülebiliyor.

İlk dişi çıktığında gece yastığının altında dişiyle uyuyan çocuk sabah diş yerine bir hediye bulur.

İlk dişi çıktığında gece yastığının altında dişiyle uyuyan çocuk sabah diş yerine bir hediye bulur.

Hediyeyi (aile bıraksa da) diş perisi getirmiştir. Bu hediye, genelde 'para' olurken, ilk çocukluk döneminde kaybın kazanca dönüşebileceğine dair da bir finansal okuryazarlık dersi niteliğindedir.

ABD'de diş perisinin yıllar içinde bıraktığı para miktarını ölçen bir veri ise finansal okuryazarlığı daha yüksek olanların ilgisini çekti.

ABD'de diş perisinin yıllar içinde bıraktığı para miktarını ölçen bir veri ise finansal okuryazarlığı daha yüksek olanların ilgisini çekti.

Hem enflasyon hem de istatistiğin gücünü gösteriyordu.

"Diş perisinin ABD'de düşen her diş başına çocuklara ödediği harcırah ($5,84) son beş yılda %60 yükselmiş. En yüksek ödemeyi yaptığı iki eyalet (Delaware vs Iowa) arasında 3 kat fark varmış. Sırf böyle bir istatistiği tuttukları için paylaştım."

"Diş perisinin ABD'de düşen her diş başına çocuklara ödediği harcırah ($5,84) son beş yılda %60 yükselmiş. En yüksek ödemeyi yaptığı iki eyalet (Delaware vs Iowa) arasında 3 kat fark varmış. Sırf böyle bir istatistiği tuttukları için paylaştım."
twitter.com

Sosyal medyada bu paylaşım istatistiğin ve verinin gücü olarak görülürken,

Sosyal medyada bu paylaşım istatistiğin ve verinin gücü olarak görülürken,
twitter.com
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Ekonomide büyük ya da önemli yer kaplamasa da

Ekonomide büyük ya da önemli yer kaplamasa da
twitter.com

Gelişmişlik veri ve istatistiğe dayanıyordu.

Gelişmişlik veri ve istatistiğe dayanıyordu.
twitter.com

Geçmiş verilerin geleceğe yönelik de yön bulmaya yardımcı olması

Geçmiş verilerin geleceğe yönelik de yön bulmaya yardımcı olması
twitter.com

Birçok bilimde olduğu gibi ekonomide de en önemli kaynağı sağlıyor.

Birçok bilimde olduğu gibi ekonomide de en önemli kaynağı sağlıyor.
twitter.com

Sizce de Türkiye'de istatistik biraz daha gelişmeli mi?

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