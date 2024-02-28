Diş Perisi Bile Enflasyondan Payını Almış: Gelişmiş Ülkelerin Veri Takıntısı

Diş Perisi, bebeklik dişlerinin yerine artık kalıcı dişlerin geldiği dönemde dişlerini kaybeden çocukların bunun kayıp olmadığını hatta kazanca dönüşebileceğini düşündüren bir olay.

Batı kültürüne ait olan diş perisinin, Türk geleneklerinde diş buğdayı gibi karşılıkları olurken, son yıllarda da Türkiye'de de uygulandığı görülebiliyor.