Sinan Akçıl'ın Paylaştığı Murat Kurum'un Askerlik Fotoğrafı Tartışma Yarattı

Yerel seçimler için bir aydan az bir süre kaldı. Haliyle seçimlerin en çok merak edilen bölgesi ise megakent İstanbul. Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın Ak Partili adayı Murat Kurum'un arasında geçmesi beklenen zorlu yarışta bazı sanatçılar da tarafını şimdiden seçti. Sinan Akçıl Murat Kurum'a desteğini açıklarken geçtiğimiz günlerde çıkan bedelli askerlik tartışmasına Murat Kurum'un askerlik fotoğrafını paylaşarak yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.