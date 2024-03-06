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Sinan Akçıl'ın Paylaştığı Murat Kurum'un Askerlik Fotoğrafı Tartışma Yarattı

Sinan Akçıl'ın Paylaştığı Murat Kurum'un Askerlik Fotoğrafı Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.03.2024 - 19:33

Yerel seçimler için bir aydan az bir süre kaldı. Haliyle seçimlerin en çok merak edilen bölgesi ise megakent İstanbul. Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın Ak Partili adayı Murat Kurum'un arasında geçmesi beklenen zorlu yarışta bazı sanatçılar da tarafını şimdiden seçti. Sinan Akçıl Murat Kurum'a desteğini açıklarken geçtiğimiz günlerde çıkan bedelli askerlik tartışmasına Murat Kurum'un askerlik fotoğrafını paylaşarak yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

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Şarkıcı Sinan Akçıl, seçim şarkısını da seslendirdiği Murat Kurum'a desteğini açıklayıp Ekrem İmamoğlu yönetimini de eleştirmişti.

Şarkıcı Sinan Akçıl, seçim şarkısını da seslendirdiği Murat Kurum'a desteğini açıklayıp Ekrem İmamoğlu yönetimini de eleştirmişti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlik yapanlarla ilgili açıklaması okları askerliğini bedelli yapan partidaşı Ekrem İmamoğlu'nu da polemiğin içine çekti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlik yapanlarla ilgili açıklaması okları askerliğini bedelli yapan partidaşı Ekrem İmamoğlu'nu da polemiğin içine çekti.

Akçıl da bu duruma gönderme yaparak Kurum'un askerlik fotoğrafını paylaştı. Askerliğini farklı birliklerde yapan Kurum, belirttiğine göre gönüllü olarak Silopi'de komando olarak görev almıştı.

Akçıl da bu duruma gönderme yaparak Kurum'un askerlik fotoğrafını paylaştı. Askerliğini farklı birliklerde yapan Kurum, belirttiğine göre gönüllü olarak Silopi'de komando olarak görev almıştı.
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Güvenlik politikaları ve savunma sanayi gibi konularda makaleleri olan CHP'li Burak Yıldırım ise fotoğrafın Silopi'de çekilmediğini belirtti.

Güvenlik politikaları ve savunma sanayi gibi konularda makaleleri olan CHP'li Burak Yıldırım ise fotoğrafın Silopi'de çekilmediğini belirtti.
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Kurum'un gönüllü olarak komando olduğu iddialarına da yanıt verdi.

Kurum'un gönüllü olarak komando olduğu iddialarına da yanıt verdi.
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Ardından tartışma büyüdü.

Ardından tartışma büyüdü.
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