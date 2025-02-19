Müge Anlı'da Cinayet İtirafından RTÜK'ten Ceza Yağmuruna TV Dünyasında Bugün Neler Yaşandı?
Müge Anlı'da Cinayet İtirafından RTÜK'ten Ceza Yağmuruna TV Dünyasında Bugün Neler Yaşandı?
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Avukat Hülya Kuran, ATV'nin sevilen programı Esra Erol'danın uzun yıllardır konuğu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde ünlü sunucu Esra Erol'un, Avukat Hülya Hanım'ın sözünü kesmesi dikkat çekti. İzleyenler o anlara TikTok üzerinden tepki gösterdi. "Esra Erol neden sürekli Avukat Hülya Hanım'ın sözünü kesiyor?" diye soran kullanıcılar eleştirel yorumlarda bulundu.
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2. Müge Anlı'da gündeme gelen Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yayına canlı bağlanan Mahir Ünlütaşkıran'ın anneannesi 27 yaşındaki adamın öldürüldüğünü ağzından kaçırdı. Müge Anlı, "Hanımefendi zaten itiraf ettiniz. Nerede öldürüldü?" diye sordu. Ancak kadın söylediklerini inkar etti. İşte yayına damgasını vuran o anlar...
3. Kuruluş Osman son bölümü ile ekrana damgasını vurmuştu. Herkes Bala Hatun'un ölümü ile şoke olmuştu. Biz Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer'in ayrılık haberini beklerken başka bir isimden üzücü haber geldi. Dizinin yakışıklı oyuncularından olan ismin ayrılığını Birsen Altuntaş duyurdu.
4. Yalı Çapkını'nda Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu. Altuğ, Yalı Çapkını'nın 100. bölümde final yapacağı iddiaları hakkında konuştu. İşte detaylar...
5. İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, tam 17 yıldır yayında olmasına rağmen hala reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Bir izleyici, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ilk sezonundan görüntüler paylaşarak Müge Anlı, Şevki Hoca ve Rahmi Bey'in değişimine dikkat çekti. İşte o paylaşım...
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6. Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Nare'yi canlandıran Sinem Ünsal ve Sahra Şaş, meğer yıllar önce de aynı dizide rol almış. İşte iki güzel oyuncunun o dönemki halleri...
7. atv'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde Bala Hatun'un ölüp ölmediği büyük merak uyandırmıştı. 181. bölümü yayınlanan dizide Bala Hatun'un akıbeti belli oldu. Peki, Bala Hatun öldü mü? Detaylar içeriğimizde...
8. Bahar'ın son bölümünde Timur'un halasının (yani aslında annesi) gelmesi sebebiyle anlamsız bir rollenmeye girildi. Timur ve Bahar evli gibi davranırken, Evren ve Rengin de sevgili gibi davrandı. Tam da bu sırada Rengin, Evren'i öptü! Dizinin orijinali Dr. Cha'da gerçek olan bu olay ise 'Biz de mi aynısını izleyeceğiz?' diye düşündürdü.
9. Star TV ekranlarında başlayan ve 2017'den bu yana hazırlıkları yapılan Kral Kaybederse, ikinci bölümüyle ekrana geldi. Dizide Handan, Özlem ve Kenan ihanetiyle sarsıldı. Gerçeklerin ortaya çıktığı dizide Handan ve Kenan'ın sonunun ne olacağı merak edildi. Gelin, neler yaşayacaklarını birlikte öğrenelim!
10. Annesinin açıklamalarını görmesinin ardından sette fenalaşarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre taburcu edilen ve iki hafta sonra anjiyo yapılacak olan Deniz'in Kızıl Goncalar setine ne zaman döneceği belli oldu.
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11. Survivor All Star-Gönüllüler'de düşük giden reytinglerin ardından eski sezondan yarışmacılar dahil olmuştu. İkinci haftasında eleme adayı olan Poyraz konseyde şaşkınlığını gizleyemedi. Sevgilisi Yasmin Erbil ise sitem etti.
12. Türkiye'nin medar-ı iftiharı, yakışıklılık çıtasını arşa taşıyan ve 10 parmağında 10 marifet ismi Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de aşçı olmak için kolları sıvadı. Londra'da aşçılık eğitimi alan ünlü oyuncunun yeni amacı da elbette gündem oldu. MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, Yasemin Şefik’in talk show programı “Uyduruk Sonlar”a katıldığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a takılmadan edemedi.
13. Televizyon dünyası bugün RTÜK'ten gelen cezalarla gündemde. Sinan Ateş yaptırımı uyguladığı TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme" suçlamasıyla yüzde 3 para cezası veren RTÜK, bu kez de Şakir Paşa Ailesi ve Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak programlarına ceza verdi.
14. MasterChef Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren isimlerden biri olan Eslem Sena Yurt, Instagram hesabından sevenlerini korkutan bir paylaşımda bulundu. Pek çok ünlü ismin aşçılığını yapan Eslem, geçtiğimiz hafta bıçaklandığını ve ölümden döndüğünü açıkladı. Eslem'in babasına yönelik sözleriyle şoke etti.
15. Müge Anlı'da 2008 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işleniyor. Geçtiğimiz hafta oğlunu aramak için canlı yayına çıkmak yerine küçük oğlu ve geliniyle civcivlere bakmayı tercih eden anne Safiye bugün ilk kez stüdyoya geldi. İhanet cinayetine kurban gittiği düşünülen oğlu için demediği kalmayan Safiye'nın tavırları hem izleyicileri hem de ekran başındakileri çileden çıkardı.
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16. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası dosyasındaki görüntüleri haberleştiren birkaç kanala ceza yağdırdı. Sinan Ateş yaptırımı uygulanan TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme" suçlamasıyla yüzde 3 para cezası verdi.
17. Her hafta yepyeni yarışmacılarla izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz'e damga vuran isim Sinan Ediz oldu. Konuşma tarzı ve söyledikleriyle sıkça dikkat çeken yarışmacı kısa sürede gündeme oturdu. Yarışmanın yeni bölümüyle birlikte Sinan Ediz'in sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı!
18. Kısmetse Olur unutulmaz çiftlerinden biri olan Aycan Varış ve Onur Yüksel programın efsane çiftlerinden biri olmuştu. Final yapsa dahi programdan sonraki ayrılıkları fanlarını epey üzmüştü. Favori ikili geçtiğimiz ay bir haber vermiş ve 9 yıl sonra yeniden barıştıklarını duyurmuştu. Aşkları yeniden alevlenen Aycan ve Onur'dan hayranlarını havalara uçuracak bir müjde daha geldi. Unutulmaz ikili Bali'den tam geçerliliği olmayan nikah fotoğrafları paylaşıp evleneceklerini açıkladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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