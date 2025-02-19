Kuruluş Osman Dizisinde Şok Ayrılık: Sevilen Oyuncu Diziden Ayrılıyor!

Kuruluş Osman son bölümü ile ekrana damgasını vurmuştu. Herkes Bala Hatun'un ölümü ile şoke olmuştu. Biz Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer'in ayrılık haberini beklerken başka bir isimden üzücü haber geldi. Dizinin yakışıklı oyuncularından olan ismin ayrılığını Birsen Altuntaş duyurdu.