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Kuruluş Osman Dizisinde Şok Ayrılık: Sevilen Oyuncu Diziden Ayrılıyor!

Kuruluş Osman Dizisinde Şok Ayrılık: Sevilen Oyuncu Diziden Ayrılıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.02.2025 - 21:21

Kuruluş Osman son bölümü ile ekrana damgasını vurmuştu. Herkes Bala Hatun'un ölümü ile şoke olmuştu. Biz Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer'in ayrılık haberini beklerken başka bir isimden üzücü haber geldi. Dizinin yakışıklı oyuncularından olan ismin ayrılığını Birsen Altuntaş duyurdu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman son bölümü ile çok konuşuldu.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman son bölümü ile çok konuşuldu.

Diziye Bala Hatun'un ölümü damgasını vurdu. Herkes karaktere hayat veren Özge Törer'in ayrılık haberini bekliyordu.

Diziye Bala Hatun'un ölümü damgasını vurdu. Herkes karaktere hayat veren Özge Törer'in ayrılık haberini bekliyordu.

Ancak öyle olmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden yakışıklı oyuncu Erdem Şanlı ayrılıyor.

Ancak öyle olmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden yakışıklı oyuncu Erdem Şanlı ayrılıyor.

Dizinin Saruca’sı Erdem Şanlı 181. bölümde izleyicinin karşısına son kez çıkacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Dizinin Saruca’sı Erdem Şanlı 181. bölümde izleyicinin karşısına son kez çıkacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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