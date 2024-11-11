Müezzin Eşiyle Video Paylaşan Kadın Gündem Oldu: "Müezzin Eşimle Abdest Sorunsalı"

Müezzinler, İslam toplumlarında büyük bir saygı görür ve görevlerini yerine getirirken manevi bir sorumluluk taşırlar. Asırlardır camilerde ezan sesini duyuran müezzinler, minarelerden ezan okumakla özdeşleşmişlerdir. Günümüzde ise bu görev, genellikle hoparlör aracılığıyla cami cemaatine duyurulmaktadır. Bir müezzinin eşi, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Video, 'Müezzin eşimle abdest sorunsalı' başlığıyla paylaşıldı.