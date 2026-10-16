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Rick ve Evie 26 Yıl Sonra Yeniden Bir Arada: Brendan Fraser ve Rachel Weisz'lı Mumya 4'ün Adı Belli Oldu!

Rick ve Evie 26 Yıl Sonra Yeniden Bir Arada: Brendan Fraser ve Rachel Weisz'lı Mumya 4'ün Adı Belli Oldu!

Sinema
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 18:01 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 18:06
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Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ı yeniden Rick ve Evie O'Connell olarak göreceğimiz Mumya 4 için hayranların günlerdir beklediği haber sonunda geldi. Variety'nin haberine göre Universal, serinin dördüncü filminin resmi adını açıkladı. Üstelik isim, ilk filmi izleyenlere çok tanıdık gelecek!

Kaynak: Variety

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Brendan Fraser ve Rachel Weisz, 1999'daki Mumya ile bir neslin efsane çiftine dönüştü.

Brendan Fraser ve Rachel Weisz, 1999'daki Mumya ile bir neslin efsane çiftine dönüştü.

Her şey 1999'da başladı. Brendan Fraser'ın canlandırdığı maceraperest Rick O'Connell ile Rachel Weisz'ın hayat verdiği Mısırbilimci Evie, yanlışlıkla uyandırdıkları lanetli bir rahiple boğuşurken izleyiciyi koltuğuna kilitledi. Universal'ın klasik canavar filmlerinden birini baştan yorumlayan yapım öyle sevildi ki arkası çabuk geldi: 2001'de Mumya Dönüyor, 2002'de Dwayne Johnson'lı yan film Akrep Kral vizyona girdi.

Peki hayranları en çok üzen ne oldu? 2008'deki üçüncü film Mumya: Ejder İmparatorun Mezarı'nda Fraser yine Rick'ti ama Weisz kadroda yoktu. Yani ikiliyi aynı filmde son kez Mumya Dönüyor'da görmüştük. Yeni film 2027'de vizyona girdiğinde bu ayrılık tam 26 yılı bulacak. Fraser içinse Rick'in şapkasını 19 yıl sonra yeniden takmak anlamına geliyor.

Mumya 4'ün resmi adı The Mummy: The Book of the Dead olarak açıklandı.

Mumya 4'ün resmi adı The Mummy: The Book of the Dead olarak açıklandı.

Aylardır 'Mumya 4' diye anılan filmin adı artık belli: The Mummy: The Book of the Dead. Türkçeye 'Mumya: Ölüler Kitabı' diye çevrilebilecek bu isim, hayranları doğrudan 1999'a götürüyor. Hatırlarsanız ilk filmde Imhotep'i uyandıran da Evie'nin okuduğu o kara kitaptı!

Mumya 4 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı da değişmedi. Universal, filmi daha önce duyurduğu gibi 15 Ekim 2027'de sinemalara getirecek. Hikâye ise hâlâ sır gibi saklanıyor; stüdyo konuya dair tek kelime etmedi.

Kadroda hayranları sevindirecek tanıdık yüzler de var. Evie'nin ağabeyi Jonathan'ı oynayan John Hannah, Ardeth Bay rolüyle akıllara kazınan Oded Fehr ve ilk filmin unutulmaz siması Kevin J. O'Connor geri dönüyor. Michael Johnston ile Türk asıllı Alman oyuncu Numan Acar da ekibe katılan isimler arasında.

Mumya 4'ün yönetmen koltuğunda Scream ve Ready or Not'un ikilisi Radio Silence oturuyor.

Mumya 4'ün yönetmen koltuğunda Scream ve Ready or Not'un ikilisi Radio Silence oturuyor.

Kamera arkası da en az kadro kadar iddialı. Yönetmen koltuğunda kendilerine Radio Silence diyen Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett var. İkili, 2019'un sevilen korku-komedisi Ready or Not ve 2022'de yeniden canlandırdıkları Scream serisiyle tanınıyor. Senaryo ise Orphan: First Kill ve The Family Plan'in yazarı David Coggeshall'dan.

Yapımcılardan Sean Daniel, serinin son beş filminde de görev almış bir isim. Buna Tom Cruise'lu 2017 yapımı Mumya da dahil. Hem eleştirmenlerden hem gişeden ağır darbe alan o film, Universal'ın Dark Universe adını verdiği ortak canavar evreni planını da rafa kaldırmıştı. Bu kez işin içinde Fraser'ın kendisi de var: Oyuncu, filmde yürütücü yapımcı olarak da görev alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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