Rick ve Evie 26 Yıl Sonra Yeniden Bir Arada: Brendan Fraser ve Rachel Weisz'lı Mumya 4'ün Adı Belli Oldu!
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Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ı yeniden Rick ve Evie O'Connell olarak göreceğimiz Mumya 4 için hayranların günlerdir beklediği haber sonunda geldi. Variety'nin haberine göre Universal, serinin dördüncü filminin resmi adını açıkladı. Üstelik isim, ilk filmi izleyenlere çok tanıdık gelecek!
Kaynak: Variety
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Brendan Fraser ve Rachel Weisz, 1999'daki Mumya ile bir neslin efsane çiftine dönüştü.
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Mumya 4'ün resmi adı The Mummy: The Book of the Dead olarak açıklandı.
Mumya 4'ün yönetmen koltuğunda Scream ve Ready or Not'un ikilisi Radio Silence oturuyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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