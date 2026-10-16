Rick ve Evie 26 Yıl Sonra Yeniden Bir Arada: Brendan Fraser ve Rachel Weisz'lı Mumya 4'ün Adı Belli Oldu!

Her şey 1999'da başladı. Brendan Fraser'ın canlandırdığı maceraperest Rick O'Connell ile Rachel Weisz'ın hayat verdiği Mısırbilimci Evie, yanlışlıkla uyandırdıkları lanetli bir rahiple boğuşurken izleyiciyi koltuğuna kilitledi. Universal'ın klasik canavar filmlerinden birini baştan yorumlayan yapım öyle sevildi ki arkası çabuk geldi: 2001'de Mumya Dönüyor, 2002'de Dwayne Johnson'lı yan film Akrep Kral vizyona girdi.

Peki hayranları en çok üzen ne oldu? 2008'deki üçüncü film Mumya: Ejder İmparatorun Mezarı'nda Fraser yine Rick'ti ama Weisz kadroda yoktu. Yani ikiliyi aynı filmde son kez Mumya Dönüyor'da görmüştük. Yeni film 2027'de vizyona girdiğinde bu ayrılık tam 26 yılı bulacak. Fraser içinse Rick'in şapkasını 19 yıl sonra yeniden takmak anlamına geliyor.