article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yılın Gişe Canavarları Belli Oldu: 2026'nın En Çok Hasılat Yapan 5 Korku Filminin Zirvesindeki İsim Şaşırttı!

Yılın Gişe Canavarları Belli Oldu: 2026'nın En Çok Hasılat Yapan 5 Korku Filminin Zirvesindeki İsim Şaşırttı!

Sinema
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 08:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Korku sineması 2026'da gişede tam anlamıyla gerçek bir şov yaptı. Yılın en çok hasılat yapan korku filmleri arasında yıllardır süren köklü seriler de var, kimsenin hesaba katmadığı küçük bütçeli sürprizler de. Box Office Mojo'nun dünya geneli gişe verilerine göre zirvedeki film, Scream'i ve Resident Evil'i rahat bir farkla geride bıraktı.

Kaynak: Box Office Mojo

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saplantı (Obsession), 750 bin dolarlık bütçesiyle dünya genelinde 522 milyon doları aşarak zirveye yerleşti.

Saplantı (Obsession), 750 bin dolarlık bütçesiyle dünya genelinde 522 milyon doları aşarak zirveye yerleşti.

Listenin zirvesindeki film, Türkiye'de Saplantı adıyla bilinen Obsession. Filmin arkasında YouTube'daki komedi kanalı That's a Bad Idea ile tanınan 26 yaşındaki Curry Barker var. Hikâye, çocukluk arkadaşı Nikki'ye karşılıksız âşık olan Bear'ın gizemli bir söğüdün dalını kırıp dilek tutmasıyla başlıyor. Dilek gerçekleşiyor ama bedeli tüyleri diken diken edecek cinsten.

Bütçesi 750 bin dolar civarında olan film, Toronto Film Festivali'nde Focus Features tarafından yaklaşık 15 milyon dolara satın alınmıştı. Sonrası tam bir gişe masalı. Box Office Mojo verilerine göre Saplantı yalnızca ABD'de 263,4 milyon dolar topladı, dünya genelindeki hasılatı ise 522,2 milyon dolara ulaştı. Böylece Focus Features tarihinin en çok kazanan yapımı oldu. Merak edenler için: Film 30 Haziran'dan bu yana iTunes, Amazon Video ve Google Play gibi platformlarda dijital kiralama ve satın almaya açık.

Backrooms ve Resident Evil, gişede 400 ve 320 milyon doları geçerek zirvenin hemen arkasına yerleşti.

Backrooms ve Resident Evil, gişede 400 ve 320 milyon doları geçerek zirvenin hemen arkasına yerleşti.

İkinci sırada yine internetten çıkan bir hikâye var. YouTube'daki Backrooms serisiyle tanınan Kane Parsons, A24 imzalı uzun metraj uyarlamasını henüz 20 yaşındayken beyaz perdeye taşıdı. Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve ve Mark Duplass'ı buluşturan film, 10 milyon dolarlık bütçesine karşın ilk hafta sonunda dünya genelinde 118 milyon dolar topladı ve A24 tarihinin en büyük açılışını yaptı. Bugün geldiği nokta 400,6 milyon dolar.

Üçüncü sıradaki Resident Evil ise eylülde vizyona girdi ve kısa sürede yukarı tırmandı. Barbarian ve Weapons'ın yönetmeni Zach Cregger'ın yeniden başlattığı seride Austin Abrams, Raccoon City'deki salgının ortasında kalan bir kuryeyi canlandırıyor. Film, ABD'deki ilk hafta sonunda 60 milyon dolarla serinin açılış rekorunu kırdı. Dünya geneli hasılatı şimdiden 320,2 milyon dolar.

Neve Campbell'ın dönüşüyle merak edilen Scream 7, Insidious'un önünde dördüncü sırada kaldı.

Neve Campbell'ın dönüşüyle merak edilen Scream 7, Insidious'un önünde dördüncü sırada kaldı.

Çığlık serisinin hayranları için 2026'nın en büyük haberi Neve Campbell'ın dönüşüydü. Ücret anlaşmazlığı yüzünden Scream VI'da yer almayan Campbell, Sidney Prescott olarak seriye geri döndü. Yönetmen koltuğunda ise ilk filmin senaristi Kevin Williamson oturdu. Şubat sonunda vizyona giren Scream 7, dünya genelinde 97,2 milyon dolarlık açılışla serinin rekorunu kırdı ama yarışı 208 milyon dolarla dördüncü sırada bitirdi.

Listeyi 169,6 milyon dolarla Insidious: Out of the Further kapattı. Jacob Chase'in yönettiği Ruhlar Bölgesi filminde Amelia Eve, ruhlar dünyasına geçebildiğini keşfeden genç bir anneyi oynuyor; Lin Shaye de Elise Rainier rolüyle seriye dönüyor.

Bir de küçük not: Disclosure Day ve Scary Movie, Scream 7'den daha fazla kazandı. Ancak iki film de tür sınıflandırmasında korku listesine girmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın