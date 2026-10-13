Yılın Gişe Canavarları Belli Oldu: 2026'nın En Çok Hasılat Yapan 5 Korku Filminin Zirvesindeki İsim Şaşırttı!

Listenin zirvesindeki film, Türkiye'de Saplantı adıyla bilinen Obsession. Filmin arkasında YouTube'daki komedi kanalı That's a Bad Idea ile tanınan 26 yaşındaki Curry Barker var. Hikâye, çocukluk arkadaşı Nikki'ye karşılıksız âşık olan Bear'ın gizemli bir söğüdün dalını kırıp dilek tutmasıyla başlıyor. Dilek gerçekleşiyor ama bedeli tüyleri diken diken edecek cinsten.

Bütçesi 750 bin dolar civarında olan film, Toronto Film Festivali'nde Focus Features tarafından yaklaşık 15 milyon dolara satın alınmıştı. Sonrası tam bir gişe masalı. Box Office Mojo verilerine göre Saplantı yalnızca ABD'de 263,4 milyon dolar topladı, dünya genelindeki hasılatı ise 522,2 milyon dolara ulaştı. Böylece Focus Features tarihinin en çok kazanan yapımı oldu. Merak edenler için: Film 30 Haziran'dan bu yana iTunes, Amazon Video ve Google Play gibi platformlarda dijital kiralama ve satın almaya açık.