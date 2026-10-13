Yılın Gişe Canavarları Belli Oldu: 2026'nın En Çok Hasılat Yapan 5 Korku Filminin Zirvesindeki İsim Şaşırttı!
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Korku sineması 2026'da gişede tam anlamıyla gerçek bir şov yaptı. Yılın en çok hasılat yapan korku filmleri arasında yıllardır süren köklü seriler de var, kimsenin hesaba katmadığı küçük bütçeli sürprizler de. Box Office Mojo'nun dünya geneli gişe verilerine göre zirvedeki film, Scream'i ve Resident Evil'i rahat bir farkla geride bıraktı.
Kaynak: Box Office Mojo
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Saplantı (Obsession), 750 bin dolarlık bütçesiyle dünya genelinde 522 milyon doları aşarak zirveye yerleşti.
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Backrooms ve Resident Evil, gişede 400 ve 320 milyon doları geçerek zirvenin hemen arkasına yerleşti.
Neve Campbell'ın dönüşüyle merak edilen Scream 7, Insidious'un önünde dördüncü sırada kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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