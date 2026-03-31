Milli Takım Futbolcularında Dünya Kupası Sevinci: “Biz Bir Aileyiz”

Yaptığı kritik kurtarışlarla maçın yıldızlarından biri olan Uğurcan Çakır, maç öncesi Kosova’nın sahayı ıslatmamasına değindi.

Mücadelenin zorluğuna ve saha koşullarına dikkat çeken millî kaleci, “Zor bir maçtı, neticesinde final, tek maç. Sahanın şartları… 10-15 dakika dolu yağdı. Teknik oyuncularımız var, ağır zemin vardı, Kosova da zemini ıslatmamıştı ama Allah yağmur yağdırdı.” dedi.

Takımın karakterine vurgu yapan Uğurcan, “Ülkemizi gururlandırdık. Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım çok karakterli. Dünya Kupası’nda da inşallah ülkemizi gururlandıracağız. Euro’dan fazlasını yapmak istiyoruz.” sözlerini sarf etti.