article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takım Futbolcularında Dünya Kupası Sevinci: “Biz Bir Aileyiz”

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2026 - 00:45

A Millî Futbol Takımımız, Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanırken, futbolcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Orkun Kökçü, “Biz bir aileyiz” derken, Kerem Aktürkoğlu ise “Milletimize armağan olsun” ifadelerini kullandı. Kurtarışlarıyla maça damga vuran Uğurcan Çakır ise “Kosova tarafı maç öncesinde sahayı ıslatmamıştı ama Allah yağmur yağdırdı” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Millî Takımımızın Kosova zaferi sonrasında futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Yaptığı kritik kurtarışlarla maçın yıldızlarından biri olan Uğurcan Çakır, maç öncesi Kosova’nın sahayı ıslatmamasına değindi.

Mücadelenin zorluğuna ve saha koşullarına dikkat çeken millî kaleci, “Zor bir maçtı, neticesinde final, tek maç. Sahanın şartları… 10-15 dakika dolu yağdı. Teknik oyuncularımız var, ağır zemin vardı, Kosova da zemini ıslatmamıştı ama Allah yağmur yağdırdı.” dedi.

Takımın karakterine vurgu yapan Uğurcan, “Ülkemizi gururlandırdık. Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım çok karakterli. Dünya Kupası’nda da inşallah ülkemizi gururlandıracağız. Euro’dan fazlasını yapmak istiyoruz.” sözlerini sarf etti.

Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz.

Takım içindeki birlik ve beraberliğe dikkat çeken millî futbolcu, “Herkes çok iyi mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bunu dedi galiba ama biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor; maçlarda olsun, oynamadığında olsun. Biz bir aileyiz. Çok mutluyuz. Biraz rahatladık. Önümüzde Dünya Kupası var, ona hazırlanacağız.” dedi.

Dünya Kupası özlemine son verdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu ise “Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002’yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002’yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası’nda hayal kurduracağız. Ülkemizi, milletimizi gururlandırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın