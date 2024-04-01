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Merkez Bankası Seçim Gecesi Durmadı: Faizleri Artırdı

Merkez Bankası Seçim Gecesi Durmadı: Faizleri Artırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 14:39

Merkez Bankası, tüm Türkiye seçim sonuçlarını izlerken, seçim sonrası ilk icraatını gerçekleştirmiş oldu. Reeskont faiz oranları yükseltildi.

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Türkiye seçim sonuçlarını izlerken, günün ilk dakikalarında gelen Resmi Gazete'de Merkez Bankası'nın reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını artırdığı görüldü.

Türkiye seçim sonuçlarını izlerken, günün ilk dakikalarında gelen Resmi Gazete'de Merkez Bankası'nın reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını artırdığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı 750 baz puan artışla yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edildi.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı 750 baz puan artışla yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edildi.

23 Aralık 2023 tarihinde değişen reeskont işlemlerinde, mevcut oran yüzde 43,25, avans işlemlerinde de yüzde 44,25 olarak uygulanıyordu.

Değişen faiz oranları bugün (1 Nisan 2024) tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

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