Merkez Bankası Seçim Gecesi Durmadı: Faizleri Artırdı
Merkez Bankası Seçim Gecesi Durmadı: Faizleri Artırdı
Merkez Bankası, tüm Türkiye seçim sonuçlarını izlerken, seçim sonrası ilk icraatını gerçekleştirmiş oldu. Reeskont faiz oranları yükseltildi.
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Türkiye seçim sonuçlarını izlerken, günün ilk dakikalarında gelen Resmi Gazete'de Merkez Bankası'nın reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını artırdığı görüldü.
Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı 750 baz puan artışla yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edildi.
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