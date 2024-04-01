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Türk-İş Açlık Sınırı Asgari Ücreti Zorluyor: Yoksulluk Sınırı 55 Bin Liraya Yaklaştı

Türk-İş Açlık Sınırı Asgari Ücreti Zorluyor: Yoksulluk Sınırı 55 Bin Liraya Yaklaştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 13:10

Türk-İş'in çalışmasına göre Mart ayında yoksulluk sınırı 54.700 TL'ye, açlık sınırı ise 16.793 TL'ye yükseldi.

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Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda gıda fiyatları aylık %3,29, yıllık %75,09 oranında artış gösterdi.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda gıda fiyatları aylık %3,29, yıllık %75,09 oranında artış gösterdi.

Açıklamada, 'Temel mal ve hizmetlerde görülen artış geçim şartlarını her geçen gün daha da olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmada; marketlerde ürün bazlı fiyatların -ramazan ayı indirimi gerekçesiyle- seçim öncesi aşağı çekildiği gözlemlendi. Fakat buna rağmen özellikle gıda fiyatlarında artış devam etti ve başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkileyen fiyat artışları geçim şartlarını ağırlaştırdı. Ücret gelirlerinin satın alma gücü her geçen ay düşmeye devam etmektedir.

TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Mart ayı sonucuna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16.792,99 TL’ye,

TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Mart ayı sonucuna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16.792,99 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlariçin yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 54.700,32 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlariçin yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 54.700,32 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21.831,13 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21.831,13 TL’ye yükseldi.
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umut

başımızda ki gitseydi çok güzel olurdu.

ZrDeli

asıl zamları şimdi görün. adam yaralı herşeye zam yapacak

Abdullah Demir

zam yağmuru başlasın millet CHP ye oy verdi diye akp iyice kinlendi zamlara hazır olun bunlar gider ayak ülkeyi iyicene bataklığa sürükleyecekler deme di dem... Devamını Gör