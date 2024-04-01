Türk-İş Açlık Sınırı Asgari Ücreti Zorluyor: Yoksulluk Sınırı 55 Bin Liraya Yaklaştı
Türk-İş Açlık Sınırı Asgari Ücreti Zorluyor: Yoksulluk Sınırı 55 Bin Liraya Yaklaştı
Türk-İş'in çalışmasına göre Mart ayında yoksulluk sınırı 54.700 TL'ye, açlık sınırı ise 16.793 TL'ye yükseldi.
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Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda gıda fiyatları aylık %3,29, yıllık %75,09 oranında artış gösterdi.
TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Mart ayı sonucuna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16.792,99 TL’ye,
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlariçin yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 54.700,32 TL’ye,
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21.831,13 TL’ye yükseldi.
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başımızda ki gitseydi çok güzel olurdu.
asıl zamları şimdi görün. adam yaralı herşeye zam yapacak
zam yağmuru başlasın millet CHP ye oy verdi diye akp iyice kinlendi zamlara hazır olun bunlar gider ayak ülkeyi iyicene bataklığa sürükleyecekler deme di dem... Devamını Gör