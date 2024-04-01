İstanbul'da Enflasyon Yükselişini Sürdürüyor: Yüzde 78'i Aştı!
İstanbul'da Enflasyon Yükselişini Sürdürüyor: Yüzde 78'i Aştı!
İstanbul'da Mart'ta perakende fiyatlar aylık %3,93, yıllık bazda ise %78,25 artış kaydetti.
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İstanbul'da Mart'ta enflasyon %3,93 oldu.
2023 Mart ayına göre 2024 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 78,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 63,21 olarak gerçekleşti.
Mart 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 8,96, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 8,66, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,01, Konut Harcamalarında yüzde 3,90, Gıda Harcamalarında yüzde 3,62, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,05, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 0,20 artış izlendi.
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