İstanbul'da Enflasyon Yükselişini Sürdürüyor: Yüzde 78'i Aştı!

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 3,93, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 3,78 oranında arttı.