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İstanbul'da Enflasyon Yükselişini Sürdürüyor: Yüzde 78'i Aştı!

İstanbul'da Enflasyon Yükselişini Sürdürüyor: Yüzde 78'i Aştı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 13:15

İstanbul'da Mart'ta perakende fiyatlar aylık %3,93, yıllık bazda ise %78,25 artış kaydetti.

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İstanbul'da Mart'ta enflasyon %3,93 oldu.

İstanbul'da Mart'ta enflasyon %3,93 oldu.

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 3,93, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 3,78 oranında arttı.

2023 Mart ayına göre 2024 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 78,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 63,21 olarak gerçekleşti.

2023 Mart ayına göre 2024 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 78,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 63,21 olarak gerçekleşti.

Mart 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 8,96, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 8,66, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,01, Konut Harcamalarında yüzde 3,90, Gıda Harcamalarında yüzde 3,62, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,05, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 0,20 artış izlendi.

Mart 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 8,96, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 8,66, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,01, Konut Harcamalarında yüzde 3,90, Gıda Harcamalarında yüzde 3,62, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,05, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 0,20 artış izlendi.
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