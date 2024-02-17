Merkez Bankası Konut Fiyatları Endeksini Açıkladı: 3 Yıl Sonra İstanbul'da, İlk Düşüş!

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmelerde, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,1, 2,5 ve 3,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 61,8, 92,3 ve 75,6 oranlarında artış gösterdi.