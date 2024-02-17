Merkez Bankası Konut Fiyatları Endeksini Açıkladı: 3 Yıl Sonra İstanbul'da, İlk Düşüş!
Merkez Bankası Konut Fiyatları Endeksini Açıkladı: 3 Yıl Sonra İstanbul'da, İlk Düşüş!
Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi, 2023 Aralık'ta yıllık nominal olarak yüzde 75,5 oranında arttı. Birim fiyatlarda ise İstanbul'da yıllar sonra ilk kez gerileme görüldü.
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2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 75,5, reel olarak ise yüzde 7,1 oranında arttı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.
Konut birim fiyatlarında ise Türkiye'de genelinde artış geçen aya göre yüzde 0,65 olurken, İstanbul'da yüzde 0,59 oranında düşüş görüldü. İstanbul'da düşüş en son Ocak 2021'de yüzde 3,40 olmuştu.
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