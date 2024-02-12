Hisseli Kira, İkinci Eve Vergi: Merkez Bankası'ndan Kira ve Ev Fiyatlarını Düşürecek Öneriler!
Hisseli Kira, İkinci Eve Vergi: Merkez Bankası'ndan Kira ve Ev Fiyatlarını Düşürecek Öneriler!
Birden fazla evi olup da bu şekilde geçinenlere için Merkez Bankası'ndan 'ilave vergi' önerisi geldi. Kiralar için de 'hisseli kira' ve 'şirket' alternatifleri de incelendi. Seçimlerden sonra vergilerde beklenen artışlarda ilk adım görüldü. Konut fiyatlarındaki yükseliş ve kiralardaki artışla barınma sorununa yönelik Merkez Bankası’ndan (TCMB) öneriler geldi.
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Merkez Bankası'nın birden fazla konutu olanlara yönelik "ilave vergi" önerisi dikkat çekti.
Merkez Bankası'nın konut fiyatları ve kiralardaki artışa yönelik somut önerileri Enflasyon Raporu'nda görüldü.
Merkez Bankası'nın önerileri şu şekilde oldu.
BDDK'nın da adım attığı şekilde, konut alımlarında konut sayısına göre azami kredi tutarının azaltılarak uygulanmasına da atıf yapıldı.
"Hisseli kiracılık"
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"Kamu konut sahibi"
Kiralama için özel sektör!
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