Hisseli Kira, İkinci Eve Vergi: Merkez Bankası'ndan Kira ve Ev Fiyatlarını Düşürecek Öneriler!

Birden fazla evi olup da bu şekilde geçinenlere için Merkez Bankası'ndan 'ilave vergi' önerisi geldi. Kiralar için de 'hisseli kira' ve 'şirket' alternatifleri de incelendi. Seçimlerden sonra vergilerde beklenen artışlarda ilk adım görüldü. Konut fiyatlarındaki yükseliş ve kiralardaki artışla barınma sorununa yönelik Merkez Bankası’ndan (TCMB) öneriler geldi.