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Hisseli Kira, İkinci Eve Vergi: Merkez Bankası'ndan Kira ve Ev Fiyatlarını Düşürecek Öneriler!

Hisseli Kira, İkinci Eve Vergi: Merkez Bankası'ndan Kira ve Ev Fiyatlarını Düşürecek Öneriler!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.02.2024 - 18:39

Birden fazla evi olup da bu şekilde geçinenlere için Merkez Bankası'ndan 'ilave vergi' önerisi geldi. Kiralar için de 'hisseli kira' ve 'şirket' alternatifleri de incelendi. Seçimlerden sonra vergilerde beklenen artışlarda ilk adım görüldü. Konut fiyatlarındaki yükseliş ve kiralardaki artışla barınma sorununa yönelik Merkez Bankası’ndan (TCMB) öneriler geldi.

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Merkez Bankası'nın birden fazla konutu olanlara yönelik "ilave vergi" önerisi dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın birden fazla konutu olanlara yönelik "ilave vergi" önerisi dikkat çekti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer haberine göre, TCMB önerilerine, şirketlerin kiralamak için ev yapmasını ve 'hisseli kiracılık' modelini de ekledi.

Merkez Bankası'nın konut fiyatları ve kiralardaki artışa yönelik somut önerileri Enflasyon Raporu'nda görüldü.

Merkez Bankası'nın konut fiyatları ve kiralardaki artışa yönelik somut önerileri Enflasyon Raporu'nda görüldü.

Kiralarda regülasyonlara (düzenlemelere) dikkat çekilen raporda, iktisadi çalışmaların kira kontrollerinin artmasının piyasayı daralttığını, azalmasının da kiracılarda güvensizlik oluşturduğuna dikkat çekildi.

Raporda, daha etkin yapısal önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtilirken, kiralarda ve kiralamalarda merkezi bir platformda takibin sağlanması, standartların oluşturulmasının piyasasının sağlıklı işlemesi için de yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Merkez Bankası'nın önerileri şu şekilde oldu.

Merkez Bankası'nın önerileri şu şekilde oldu.

Yasal düzenlemelerde, 'sahip olunan konut sayısına göre kademeli vergilendirme' ve 'boş konut vergisi' yer alırken, 'düzenli gelire sahip çalışanlara yönelik uzun vadeli, değişken faizli ya da eşik bir ücrete endeksli, ödeme esnekliğine sahip konut kredisi modelleri uygulanması' da önerildi.

BDDK'nın da adım attığı şekilde, konut alımlarında konut sayısına göre azami kredi tutarının azaltılarak uygulanmasına da atıf yapıldı.

BDDK'nın da adım attığı şekilde, konut alımlarında konut sayısına göre azami kredi tutarının azaltılarak uygulanmasına da atıf yapıldı.

"Hisseli kiracılık"

"Hisseli kiracılık"

Dar gelirlilerin ev alabilmesine imkan sağlamak için Londra'da uygulanan 'hisseli kiracılık' modeli şu şekilde anlatıldı: 'Örneğin Londra’da ilk defa konut sahibi olacaklar 'shared ownership' adı verilen programlara dahil olarak ilk konutlarının en az yüzde 25’ini satın alabilmekte, geri kalan hisse için kira ödeyebilmekte, ilerleyen zamanlarda evin geri kalan hissesini de satın alabilmektedirler. Özellikle konut fiyatlarının yüksek seyrettiği büyükşehir merkezlerinde ‘hisseli kiracılık’ uygulamasının başlatılması birikim düzeyi yetersiz hane halklarının konut sahibi olmalarına imkân sağlayabilecektir.'

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"Kamu konut sahibi"

"Kamu konut sahibi"

Diğer ülkelerde de kiralara yönelik uygulamalarda Hollanda, örneğinde 'Kamunun sahip olduğu konut stoku, serbest piyasada oluşan kira düzeyine kıyasla daha uygun kiralarla çeşitli gelir gruplarına paylaştırılmaktadır' denilirken, İtalya için de 'Uygulanan benzer bir politikada ise sosyal konutların kiraları ihtiyaç sahiplerinin gelir düzeylerine uyumlu olarak belirlenmiş oranlarda sübvanse edilmektedir' şeklinde anlatıldı.

Kiralama için özel sektör!

Kiralama için özel sektör!

Kiralık ev sayısının artırılması için şirketlerin, kiralanacak yapılar üretmeye teşvik edilmesinin kurumsallaşmayı artıracağı, kiraların takibinin, düzenlenmesinin ve vergilendirilmesinin kolaylaştıracağı belirtildi. Ayrıca sermaye piyasalarının da bu şirketlerle çeşitlenerek, bireysel yatırımcıları ve kiracıları risklerden koruyacağı önerildi.

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